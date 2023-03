Clizia Incorvaia dedica un tatuaggio ai figli Nina e Gabriele: “I miei bambini eternamente con me” Clizia Incorvaia ha dedicato ai figli Nina e Gabriele un secondo tatuaggio sulla sua pelle, dopo le iniziali dei loro nomi. Sulla parte interna del braccio ha fatto realizzare una loro piccola versione cartoon e, nel mostrare gli scatti, ha scritto: “I miei bambini eternamente com me”.

A cura di Elisabetta Murina

Clizia Incorvaia ha deciso di dedicare un nuovo tatuaggio ai suoi figli, Nina e Gabriele, avuti rispettivamente dalla relazione con l'ex Francesco Sarcina e con l'attuale compagno Paolo Ciavarro. Un simbolo indelebile sulla sua pelle, che ha condiviso con un tenero post su Instagram scrivendo: "Eternamente con me".

Il tatuaggio di Clizia Incorvaia dedicato ai figli

L'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato sul suo profilo social alcuni scatti che la ritraggono insieme ai figli Nina e Gabriele, mostrando per la prima volta anche il secondo tatuaggio che ha voluto dedicare loro. Dopo le iniziali dei nomi scritte appena sotto il seno, questa volta ha scelto dei piccoli designi stilizzati, in versione cartoon, sulla parte interna del braccio. Una bambina con i capelli lunghi e la gonna a pois, che stringe tra le mani un mazzo di fiori, e accanto un bambino con un piccolo palloncino a forma di cuore. "I miei bambini eternamente con me", ha poi scritto ad accompagnare gli scatti, realizzati posando con i suoi piccoli protagonisti.

Clizia Incorvaia e l'amore per i figli

L'ex gieffina è mamma di Nina e Gabriele. La prima figlia è nata dalla precedente relazione con Francesco Sarcina, mentre il secondo dall'amore con l'attuale compagno Paolo Ciavarro nel febbraio del 2022. Fin dalla seconda gravidanza, Clizia Incorvaia ha mostrato sui social la sua quotidianità e le piccole sfide da mamma, ricevendo anche qualche critica. Il piccolo ha da poco compiuto un anno e per l'occasione i genitori gli hanno organizzato una festa, oltre a trascorrere del tempo insieme in famiglia. Poi la decisione, da parte della mamma, di tatuarsi sotto il seno le iniziali dei loro nomi come primo tatuaggio e ora il secondo sul braccio, sempre dedicato ai figli.