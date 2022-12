Clarissa Selassie si è fidanzata con Massimo Spada, promessa del ring, legato alla famiglia sinti Si chiama Massimo Spada e il settimanale lo presenta come “una promessa del ring”: è originario della popolare famiglia sinti.

Un servizio disponibile su "Chi", in edicola dal 7 dicembre, mostra Clarissa Selassie con il nuovo fidanzato. Si chiama Massimo Spada e il settimanale lo presenta come "una promessa del ring". E in effetti è così: Massimo Spada è stato uno degli Youth più vincenti e promettenti e sarebbe il figlio di Sante Spada, pugile che non è arrivato tra i professionisti ma si è fermato per un incidente alla mano, che ne ha frenato la carriera. E, sì, Spada è quel cognome, quella famiglia sinti che staziona ad Ostia e che ha avuto diverse vicissitudini, scaturite anche in fatti di cronaca violenti e vicende romanzate, vedi "Suburra".

Chi è Massimo Spada

Massimo Spada, però, come tutto il ramo più stretto della sua famiglia, sembrerebbe essersi distanziato dai fatti che hanno coinvolto in passato il Clan Spada, legato ai Casamonica. In una intervista alla Gazzetta dello Sport, Massimo spiegava: "Faccio le pizze per mestiere e amo solo il ring". E proprio quel servizio sottolineava come ad Ostia tutte le famiglie sinti degli Spada festeggiavano un traguardo sportivo, raggiunto col sudore della fronte e con il lavoro onesto. "A casa Spada e Casamonica si parla solo di sport, adesso", scriveva la Gazzetta.

Massimo Spada e una parte della famiglia Spada.

Il fine settimana a Napoli

Il servizio mostra i due piccioncini a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, all'esterno della famigerata struttura Grand Hotel Sonrisa, ospiti dei proprietari, la famiglia Polese, donna Imma e suo marito Matteo. Un fine settimana, si legge sempre su "Chi", organizzato dall'amico in comune "Paolino". Insomma, la più piccola delle tre giovani principesse etiopi, quella che si è sempre dichiarata con la personalità esuberante, ha deciso di trovare l'amore tra le braccia di un "vulcano" – visto che siamo in tema Spada – come il giovane Massimo. Sarà un amore vero?