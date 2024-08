Chi è Sharon Minniti, fidanzata e futura sposa del tiratore Massimo Spinella

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Massimo Spinella è uno dei tiratori della nazionale italiana in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella mattina del 5 agosto, l'atleta Azzurro si è qualificato al sesto posto nella specialità della pistola 25 metri. Per quanto riguarda la sua vita privata, è fidanzato con Sharon Minniti, che presto diventerà anche sua moglie. I due sono una coppia da quasi 10 anni. Al momento si trova a Parigi per supportare l'avventura olimpica del futuro marito.

Chi è Sharon Minniti, fidanzata di Massimo Spinella

Stando alle informazioni che si leggono sui suoi profili social, Sharon Minniti vive a Reggio Calabria e ha una laurea magistrale in scienze della formazione primaria, conseguita nel marzo 2024. Non si conosce con precisione la sua età nè la sua professione attuale. Sul suo profilo Instagram, privato, condivide diversi scatti della vita quotidiana e di coppia con Massimo Spinella. L'ultima foto insieme al fidanzato risale ad aprile e mostra l'anello di fidanzamento. I due convoleranno presto a nozze dopo quasi 10 anni di amore.

La storia d’amore tra Sharon Minniti e Massimo Spinella

L'atleta Azzurro e la fidanzata, il prossimo novembre, festeggeranno il loro decimo anniversario. Sui social sono diversi gli scatti che li ritraggono insieme e che raccontano gli anni passati uno accanto all'altra. Non si sa con certezza come si siano conosciuti, ma quel che è certo è che hanno deciso di fare il grande passo. I due diventeranno presto marito e moglie. La futura sposa ha condiviso su Instagram alcuni scatti che mostrano l'anello di fidanzamento ricevuto dal tiratore, scrivendo "Sì". La ragazza al momento si trova a Parigi per supportare la partecipazione alle Olimpiadi 2024 del fidanzato. Su Instagram ha condiviso una foto commentando il sesto posto di Spinella nella finale del tiro con la pistola da 25 metri: "Sei un grande. Sesto classificato alla sua prima partecipazione olimpica".