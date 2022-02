Chi è Monica Hill nell’Harlem Gospel Choir, la cantante è un’ex allieva di Saranno Famosi Monica Hill è la corista diventata famosa per aver partecipato alla prima edizione di Saranno Famosi nel 2002. Canterà sul palco di Sanremo 2022, come corista dell’Harlem Gospel Choir, durante l’esibizione di Achille Lauro. La prima volta al festival fu nel 2016 come corista di Laura Pausini.

A cura di Giulia Turco

Monica Hill è la corista italiana che è stata concorrente della prima edizione di Amici di Maria De Filippi, quando ancora il programma si chiamava Saranno Famosi. La cantante salirà sul palco di Sanremo 2022 come corista dell’Harlem Gospel Choir, durante l’esibizione di Achille Lauro. Non è la prima volta all’Ariston, visto che già nel 2016 partecipò al festival come corista per Laura Pausini. Oggi Monica ha 44 anni e dal 2011 è sposata con Andrea Morelli, il chitarrista di Cesare Cremonini, dal quel non ha mai avuto figli.

La carriera da corista di Monica Hill, da Laura Pausini a Eros Ramazzotti fino all'Harlem Gospel choir

Correva il 2002 quando andava in onda su Canale 5 la prima edizione di Sanranno Famosi. Tra gli allievi della scuola c’era la giovanissima Monica Hill, nonostante la vittoria di quell’anno andò ad un altro cantante, Dennis Fantina. Dopo il talent la cantante di San Marino ha intrapreso una brillante carriera nel mondo della musica. Maurizio Costanzo le diede la possibilità di entrare a far parte del cast di Buona Domenica e così Monica lavorò per un periodo al fianco di Demo Morselli. La visibilità in tv le diede modo di farsi notare la Laura Pausini che la volle per il suo Inedito World Tour nei panni di corista, che la portò fin sul palco del festival di Sanremo nel 2016. Ha cantato inoltre su Rai 1, nel show di Paola Cortellesi ed è approdata nel coro di Eros Ramazzotti con il quale ha dettato più volte durante i suoi tour. Nel 2021 ha fatto parte del coro del Festival di Sanremo.

(Monica Hill durante le prove del tour di Laura Pausini, 2019).

La vita privata di Monica Hill, il marito Andrea Morelli e la mancanza dei figli

La cantante originaria di San Marino, profilo Instagram @monichill, è sposata con Andrea Morelli, chitarrista di Cesare Cremonini. Le nozze sono state celebrate ad aprile 2011, alla presenza di molti personaggi dal mondo della musica, da Cremonini a Beppe Vessicchio, fino a Demo Morselli e Dennis Fantina. La coppia non ha mai avuto figli, ma non per scelta. In un'intervista a San Marino RTV infatti, la corista ha spiegato: "Non ho figli perché non ne ho potuti avere", spiegando di aver superato la sofferenza. "Spesso quando una donna sceglie di fare il lavoro che faccio io che ti porta in giro e non ha figli, la gente si sente autorizzata a dire che è stata preferita la carriera. Può essere, e questa cosa va rispettata, ma non è il mio caso. Io li ho cercati in tutti i modi ma purtroppo non è successo. Questo mi ha fatto soffrire”.