Charlotte Crosby di Geordie Shore incinta, il parto verrà mostrato in una serie in onda sulla BBC Charlotte Crosby, diventata un personaggio televisivo dopo aver partecipato al reality Geordie Shore, è in dolce attesa del primo figlio e ha fatto sapere che il momento del parto verrà trasmesso in una serie in onda su BBC Three, che racconterà l’intera gravidanza.

A cura di Elisabetta Murina

Charlotte Crosby è in dolce attesa della prima figlia dal fidanzato Jake Ankers. La 32enne è diventata un personaggio televisivo dopo aver partecipato al reality Geordie Shore, andato in onda su MTV per diverse stagioni. La futura mamma ha fatto sapere che il momento del parto verrà trasmesso in televisione, sulla BBC.

Il parto di Charlotte Crosby verrà trasmesso in tv

Rispondendo a un utente che le ha chiesto se realizzerà un video racconto della gravidanza, l'ex protagonista di Geordie Shore ha fatto sapere che "sarà ancora meglio", svelando i reali programmi. Il momento del parto e tutto il percorso della maternità verranno raccontati in una serie, divisa in 1o parti, che andrà in onda sulla BBC Three e iPlayer.

"Sono estremamente entusiasta di portare la mia pazza vita, le mie iniziative imprenditoriali, la mia famiglia molto amata e il mio futuro marito alla BBC", ha raccontato la stessa Charlotte. Si tratterà quindi di un resoconto "onesto e sorprendente" del suo mondo, che seguirà passo dopo passo la gravidanza, fino al momento della nascita della piccola.

La gravidanza di Charlotte Crosby

Charlotte Crosby è diventata nota per aver partecipato, per diverse edizioni di fila, al reality di MTV Geordie Shore, andato in onda prima in Inghilterra e poi in Italia per diverse stagioni. Messa da parte quella parentesi della sua vita, ha deciso di dedicarsi al lavoro, fondando una linea di abbigliamento tutta sua, e ora alla famiglia.

Lo scorso aprile ha fatto sapere di essere incinta per la prima volta del compagno Jake, mostrando la foto dell'ecografia. Nel corso dei mesi, poi, ha documentato sui social diversi momenti del suo percorso di maternità, dalla rivelazione del sesso (sarà una femminuccia), alle giornate passate insieme al fidanzato e ora le vacanze, che ha deciso di trascorrere alle Mauritius in attesa della nascita del bebè, che dovrebbe avvenire tra circa un paio di mesi.