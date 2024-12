video suggerito

Chanel Maya Banks di Gossip Girl ha chiesto un'ordinanza restrittiva nei confronti di sua madre e di sua cugina Le tensioni tra l'attrice di Gossip Girl e la sua famiglia sono al massimo. Secondo quanto riportato da Tmz, l'attrice ha chiesto un'ordinanza restrittiva nei confronti di sua madre e di sua cugina per molestie.

Chanel Maya Banks, attrice nota per il suo ruolo in "Gossip Girl", è al centro di una vicenda che ha suscitato grande clamore. Dopo essere stata dichiarata scomparsa dalla sua famiglia, per poi smentire tutto sui social media, l’attrice ha ora chiesto un’ordinanza restrittiva contro sua madre, Lutchmin Judy Kumar, e sua cugina, Danielle Singh. Secondo quanto riportato da Tmz, Chanel ha presentato la richiesta giovedì, accusando le due donne di aver cospirato per distruggere la sua credibilità e di averla molestata.

Le accuse di molestie e violazione della privacy

Nei documenti legali, Banks afferma che la madre e la cugina hanno cercato ripetutamente di contattarla, nonostante lei avesse chiarito a ottobre di voler mantenere le distanze. La situazione è degenerata quando, sempre secondo Chanel, le due hanno denunciato la sua scomparsa alla polizia di Los Angeles, portando gli agenti a effettuare un controllo sul suo stato di salute. Successivamente, il 10 novembre, Chanel sostiene che sua madre e sua cugina sarebbero entrate illegalmente nel suo appartamento mentre lei era in viaggio, aggredendo il marito Carlos, rubandogli il badge lavorativo e installando un Apple AirTag sulla sua auto per monitorare i suoi spostamenti. Banks afferma di aver sporto denuncia per questi presunti episodi.

Cosa ha detto la famiglia di Chanel Maya Banks

Fonti vicine alla famiglia, contattate da TMZ, negano fermamente tutte le accuse, in particolare quella relativa all’aggressione di Carlos. Secondo queste fonti, i segni sul corpo del marito di Chanel erano già presenti prima che Lutchmin e Danielle si recassero nel suo appartamento. La famiglia ha inoltre dichiarato di non avere intenzione di ristabilire i rapporti con Chanel, data la natura delle sue affermazioni. Sebbene ritengano che l’attrice dovrebbe essere più riconoscente per la preoccupazione mostrata nei suoi confronti, si dicono felici che sia al sicuro e pronti a lasciarsi questa storia alle spalle.

La presunta scomparsa che fa discutere

A novembre, Chanel era stata trovata viva e in buone condizioni dalla polizia di Los Angeles, poco dopo che era stata denunciata come scomparsa. In un post su Instagram, successivamente cancellato, l’attrice aveva spiegato di essersi recata in Texas per essere battezzata dal suo pastore preferito. Questa vicenda lascia spazio a molte domande, ma una cosa è certa: le tensioni familiari hanno raggiunto un punto di rottura.