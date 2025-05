video suggerito

Caso Siffredi, spunta un video che smentirebbe l'attrice: "Lei e sua madre erano sul palco con lui dopo i presunti abusi" Una fonte vicina a Rocco Siffredi possiede un video che smentirebbe le accuse dell'attrice anonima de Le Iene. Il filmato mostrerebbe l'attrice con la madre dopo il presunto abuso.

Una nuova svolta potrebbe cambiare radicalmente il corso dell'inchiesta sulle presunte violenze attribuite a Rocco Siffredi. Mentre Le Iene continuano a raccogliere testimonianze di attrici che denunciano presunti abusi sul set, emerge una voce fuori dal coro che potrebbe ribaltare la situazione, almeno per quanto riguarda una delle accusatrici.

Un video potrebbe cambiare tutto

Secondo quanto riportato da Mow Mag, una fonte vicina a Rocco Siffredi sarebbe in possesso di un filmato potenzialmente decisivo. "Ho il video sul palco con la smentita ufficiale", ha dichiarato la fonte al portale. Questo materiale mostrerebbe Siffredi durante un evento del 2022 mentre introduce un'attrice, accompagnata dalla madre, la stessa che oggi lo accuserebbe di abusi. "Nel servizio de Le Iene, l'attrice denuncia fatti avvenuti prima, parliamo di alcuni mesi, dell'evento del 2022", ha specificato la fonte, lasciando intendere che la presenza dell'attrice sul palco insieme alla madre, in un contesto pubblico e in compagnia dello stesso attore e regista, risulterebbe difficilmente conciliante col tipo di accuse mosse: "Cronologicamente, siamo dopo i fatti che valgono oggi le accuse di abusi. Siffredi le presenta, insieme, dicendo proprio che lei era andata a fare un casting, per poi proporre a Siffredi stesso di portare anche sua madre, come ha realmente fatto”.

Le accuse de Le Iene e le testimonianze contro Siffredi

L'inchiesta condotta da Roberta Rei per Le Iene ha raccolto diverse testimonianze di attrici che denunciano presunte violenze avvenute durante le riprese dei film di Siffredi. Le accuse sono estremamente gravi e ruotano principalmente attorno al mancato rispetto dei limiti concordati prima di iniziare a girare le scene hard. "Ha fatto un anale con me, cosa che io gli avevo proibito di fare. Mi è anche uscito il sangue", ha raccontato una delle attrici, Lera. Un'altra interprete, Gloria, ha aggiunto: "Dicevo: ‘Io non lo voglio fare'. Continuava a sputarmi addosso". Le parole più pesanti arrivano da un'altra testimonianza anonima che parla di un episodio avvenuto in un bagno, lontano dalle telecamere: "In quel momento ho sentito di essermi dissociata dalla realtà". Tra quanti hanno difeso l'attore, Valentina Nappi: "Queste ragazze, secondo me, semplicemente non dovrebbero fare le attrici porno. Rocco fa lo stesso tipo di scene da quando ha iniziato la sua carriera, che si aspettavano?".