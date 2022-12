Carmen Russo al matrimonio di Francesca Cipriani cade durante l’ingresso della sposa Carmen Russo è caduta al matrimonio di Francesca Cipriani, durante l’ingresso della sposa in chiesa: avrebbe potuto ostacolarle il percorso, ma il marito Enzo Paolo Turci l’ha subito sollevata su. Il video.

A cura di Gaia Martino

Carmen Russo è caduta ancora una volta. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip si trovava nella Basilica di San Bartolomeo all'Isola Tiberina lo scorso sabato, pronta a riprendere l'ingresso di Francesca Cipriani che ha sposato Alessandro Rossi quando è cascata per terra: il marito Enzo Paolo Turci l'ha aiutata a sollevarsi prima che ostacolasse il percorso della neo sposa e del padre. Si ricordano numerose cadute della ballerina: diverse volte è finita a terra al GFVip, poi anche nel programma di Pierluigi Diaco.

Il video di Carmen Russo che inciampa in chiesa

Stava riprendendo con il cellulare, come tutti gli altri, l'ingresso della sposa Francesca Cipriani in chiesa quando è cascata a terra. L'ex concorrente del GF Vip che ha sposato Alessandro Rossi stava percorrendo la navata insieme al padre quando Carmen Russo, tra gli invitati seduti ai lati, avrebbe perso l'equilibrio oppure sarebbe inciampata nel suo abito ed è finita per terra. Grazie al marito Enzo Paolo Turci e alla figlia si è subito rialzata per non ostacolare il percorso della sposa. Il video è diventato virale su Twitter in poco tempo:

Gli invitati Vip al matrimonio di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani ha festeggiato il suo matrimonio con Alessandro Rossi a Roma, prima nella Basilica di San Bartolomeo all'Isola Tiberina, poi in un castello alle porte della Capitale. Ha invitato tutti gli ex concorrenti dell'edizione del GF Vip a cui prese parte: Carmen Russo, le Selassié, i Basciagoni, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, Alex Belli e Delia Duran, Aldo Montano, Manila Nazzaro, poi la famosa cantante Myss Keta. Un retroscena curioso del matrimonio è emerso soltanto dopo: Alfonso Signorini avrebbe dovuto fare da testimone ma non si sarebbe presentato per motivi non chiariti. Giucas Casella è stato così il sostituto d'emergenza, come dimostrato dalle foto pubblicate da Amedeo Venza.