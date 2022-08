Brad Pitt si emoziona per la figlia Shiloh che balla hiphop: “Fa venire le lacrime agli occhi” Solo di recente Shiloh Pitt è uscita allo scoperto con la sua passione per l’hip hop. Nonostante il suo timore a mostrarsi in pubblico, il padre è orgoglioso di lei e alla prima di Bullet Train commenta le sue performance.

A cura di Giulia Turco

Brad Pitt in versione papà dal cuore di panna spende tenere parole di ammirazione per la figlia Shiloh. Nata dal matrimonio con Angelina Jolie 16 anni fa, la ragazza solo di recente si sta facendo conoscere al grande pubblico per le sue abilità di ballo. Appassionata di musica, non si è persa il concerto romano dei Maneskin al Circo Massimo insieme alla mamma Angelina Jolie, ma solo di recente è apparsa in una serie di video mentre balla, finalmente, a volto scoperto. Pitt non ha potuto trattenere l’emozione.

Il commento di Brad Pitt sul talento della figlia Shiloh

“Fa venire le lacrime agli occhi”, ha detto Brad Pitt emozionantissimo intercettato dai microfoni di ET, sul red carpet di Bullet Train a Los Angeles. Il divo di Hollywood, che prossimamente tornerà sul grande schermo con il suo ultimo film, si mostra in versione padre origliato dei suoi figli. “Non so dove l’abbia preso”, spiega a proposito del talento di Shiloh nella danza. “Sono il signor ‘Two-Left-Feet’ qui”, ha scherzato. Pitt si augura che ognuno di loro realizzi le proprie aspirazioni senza necessariamente dover far parte dello star system: “Adoro quando trovano la loro strada, trovano cose a cui sono interessati e prosperano”.

Leggi anche Angelina Jolie ha vinto la battaglia legale contro Brad Pitt per la vendita di Chateau Miraval

Shiloh Pitt esce allo scoperto con l'hip hop

Un talento che finora la 16enne ha tenuto nascosto, considerando che la sua esposizione mediatica finora si è limitata ai red carpet al fianco dei suoi genitori. Assente dai social, Shiloh ha iniziato a muovere i primi passi nella danza, avvicinandosi all'hip hop e studiando presso la Millennium Dance Complex di Studio City, la prestigiosa scuola di danza di Los Angeles frequentata da numerosi vip. Nei video caricati su YouTube Shiloh ballava sempre indossando una mascherina, probabilmente per preservare la sua identità, tanto che nel video ufficiale caricato sulla piattaforma da Hamilton Evans, coreografo britannico per il quale ha ballato Vegas di Doha Cat, l'esibizione di Shiloh è stata oscurata.