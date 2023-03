Aurora Ramazzotti si sfoga: “Stufi della mia gravidanza? Mi viene da ridere, magari sono stufa io” A poche settimane dal parto, Aurora Ramazzotti si sfoga sui social, stanca di doversi sentir dire dai suoi follower che sono stanchi di vedere sui social il suo pancione. “A quelli che vedono i miei post e scrivono ‘Che palle questa, sembra che è incinta da una vita’ dico: ma dovete portarlo voi?”.

A cura di Giulia Turco

Aurora Ramazzotti ha perso la pazienza con i suoi follower. Arrivata al suo ultimo mese di gravidanza, è ormai sommersa dai commenti di chi le dice di essere stufo del racconto della sua vita da ragazza incinta, da nove mesi a questa parte. “Sei incinta da sei anni o sbaglio?”, le ha scritto qualcuno, spingendola a mettere in chiaro alcune cose nelle sue Instagram stories.

Lo sfogo di Aurora Ramazzotti sui social

“A quelli che vedono i miei post e scrivono ‘Che palle questa, sembra che è incinta da una vita’ dico: ma dovete portarlo voi? Questa cosa mi sfugge perché, se sentite voi il peso del pancione lo capisco, anche io mi sono rotta… ma altrimenti perché?”, si è sfogata Aurora. “Poi uno può anche pensarlo, per carità, anche a me in passato è capitato con le gravidanza degli altri perché effettivamente è tanto tempo. Ma perché mi devi scrivere che sei stufo? Mi viene da ridere, magari sono stufa io che quando cammino sembro Pingu che si alza dal letto”, ha continuato. D’altronde non è la prima volta che l’influencer viene presa di mira con l’accusa di mettersi fin troppo in mostra.

Aurora ha messo in stop gli allenamenti a poche settimane dal parto

Arrivata agli sgoccioli della sua prima gravidanza, Aurora hai deciso di mettere in stop gli allenamenti sportivi e di riprendere una volta che avrà partorito. “Conoscere ed ascoltare il proprio corpo e i propri limiti", ha spiegato su Instagram. Nonostante tutto però per lei è stata una scelta difficile. “È arrivato il momento di prendermi una pausa, anche se è difficile ammetterlo a me stesa. Mi sento come se stessi in qualche modo fallendo”, ha raccontato ai suoi follower. “Da quando ho iniziato a fare sport, io lo vivo quasi come una necessità. Forse è sbagliato associarlo a questo termine, ma per me è come una droga”.