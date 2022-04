Arisa e Rocco Siffredi insieme, il regista diceva: “Darei tutto per fare un film erotico con lei” Un semplice incontro casuale o un progetto in cantiere? Chissà. D’altronde il regista pochi mesi fa aveva esplicitato il suo desiderio di girare un film a luci rosse con protagonista la cantante.

A cura di Giulia Turco

Hanno fatto letteralmente impazzire il web le foto di Arisa e Rocco Siffredi scattate insieme a Milano e pubblicate sul profilo Instagram della cantante nella serata di venerdì 22 aprile. Che cosa stia bollendo in pentola? Al momento non è dato sapere. Nessuna caption sotto alle 5 foto di Rocco e Arisa che si divertono a incuriosire il pubblico con una serie di facce buffe. Un semplice incontro casuale o un progetto in cantiere? Chissà. D’altronde il regista pochi mesi fa aveva esplicitato il suo desiderio di girare un film a luci rosse con protagonista la cantante.

Rocco Siffredi sogna di fare un film erotico con Arisa

Da quando Arisa ha iniziato ad accettare e mettere in mostra il suo corpo, la sua sensuale femminilità non è affatto passata inosservata. Nemmeno a Rocco Siffredi, il regista hard che lo scorso novembre in un’intervista a MOW aveva espresso il suo giudizio sull’artista allora impegnata sulla pista di Ballando con le stelle, parlando del suo potenziale come attrice erotica. “Arisa è sexy a livelli surreali”, aveva detto a proposito di alcuni suoi scatti. “Mi piace molto come donna, sono un suo fan”.

La replica di Arisa

In seguito, a Serena Bortone Arisa aveva commentato: “Se la mia professione dovesse prendere una strada più erotica e sensuale, non avrei nessun problema”, aveva confessato. “Non ho nessuna contrarietà nei confronti dei lavoratori del sesso perché penso sia un lavoro come un altro”, aveva detto a proposito del mestiere dell’attrice hard. Chissà che la cantante non abbia davvero preso in considerazione un progetto di questo tipo. Quel che è certo è che tra lei e il regista oggi la stima e reciproca e sono ormai lontani in tempi in cui, nel 2012 Siffredi portò in scena una porno parodia dell’allora giudice di X Factor, che la fece parecchio preoccupare.