video suggerito

Andrea Iannone torna a parlare della sua relazione con Elodie: “Ci sosteniamo molto. Sanremo? Ho fatto fatica” Il campione di Superbike ha raccontato in una intervista il suo rapporto con Elodie: “È una persona estremamente curiosa e molto presente. Ci sosteniamo a vicenda. Sanremo? Ho fatto fatica col fuso orario, ma l’ho vista”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo quattro anni di forzata assenza dal mondo delle corse, Andrea Iannone è tornato in pista nel campionato SuperBike con l'obiettivo di vincere ancora. Il pilota, noto per la sua determinazione, ha affrontato il periodo di stop dal 2019 al 2023 e adesso vuole recuperare tutto. In una intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Iannone ha parlato anche della sua storia d'amore con Elodie.

Il ritorno di Andrea Iannone

Durante il periodo di inattività non ha mai avuto certezze sul suo futuro nelle corse. Iannone, consapevole che il restare fermo a lungo rende il percorso più complesso, si gode "il viaggio": "Non ho mai pensato né di tornare né di non tornare ma non ho neanche mai avuto la certezza di rimettermi in pista. Quando stai fermo per quattro anni semplicemente non puoi avere certezze. Ho fatto quello che faccio spesso: lascio andare le cose senza fasciarmi la testa pensando a quello che potrebbe accadere o no. Essendo molto istintivo non mi piace prepararmi e crearmi un’aspettativa che rischia di rivelarsi completamente sbagliata"

Il rapporto con Elodie: "Ci sosteniamo a vicenda"

Nelle ultime settimane, sia Iannone che la sua compagna, la cantante Elodie, hanno vissuto momenti professionali intensi. Mentre lui partecipava ai test e al primo weekend di gara in Australia a Phillip Island, lei era impegnata al Festival di Sanremo. Nonostante la distanza e il considerevole fuso orario, Iannone non ha mancato di seguire le esibizioni della sua compagna.

Ho fatto molta fatica con il fuso orario australiano ma anche se non è stato proprio facilissimo ovviamente l’ho seguita, ci tenevo. La sostengo in tutto quello che fa, sono sempre molto orgoglioso di lei: è una ragazza che si impegna davvero tanto, lavora moltissimo e la sua dedizione al lavoro mi rende felice. Ha davanti a sé un anno impegnativo e pieno di sfide.

Ora è il turno di Elodie di seguire le gare di Andrea. Iannone ha raccontato che, nonostante un'iniziale diffidenza verso la velocità, lo scorso anno la cantante ha assistito ad alcune competizioni, trovandole sorprendentemente piacevoli.

È una persona estremamente curiosa e molto presente. Lei a dir la verità aveva un po’ paura della velocità ma l’anno scorso è riuscita a venire a qualche gara e si è divertita molto. Voleva sapere tutto, in generale quando scopre qualcosa di nuovo chiede e si informa per avere un quadro completo di quello che ha davanti. È bello condividere le nostre passioni e gli obiettivi che abbiamo, ci sosteniamo molto.