Amy Childs, la star di TOWIE annulla il matrimonio a pochi giorni dalle nozze: "Ho perso troppo peso" Amy Childs, star del reality TOWIE, ha annullato il matrimonio con Billy Delbosq dopo il malore della madre e la sua drastica perdita di peso. La star reality si è detta "devastata" dalla decisione di rimandare le nozze.

Amy Childs ha deciso di sospendere il matrimonio con Billy Delbosq. Una scelta sofferta per la star di TOWIE, il reality che racconta la vita delle signore bene d'Inghilterra. Una scelta che arriva dopo mesi turbolenti, caratterizzati dall'emergenza sanitaria che ha colpito la sua famiglia e da una trasformazione fisica che ha allarmato anche i suoi follower.

Perché ha deciso di annullare il matrimonio

La trentaquattrenne, volto noto del reality TOWIE, vive questo momento con grande difficoltà. La rivista Closer ha riportato che le persone a lei vicine la descrivono profondamente provata dalla necessità di rivedere i piani matrimoniali già rimandati una volta nel 2023.

Ha dovuto fermare tutto ed è distrutta. C'era persino un programma in programma che avrebbe documentato il percorso verso il grande giorno. Invece hanno dovuto riorganizzare tutto per via delle circostanze che stanno affrontando.

I problemi di salute della madre

Il dramma si è materializzato quando Julie, la madre di Amy, è finita al pronto soccorso per un infarto. Un episodio che ha sconvolto l'equilibrio familiare e costretto la figlia a rivedere le priorità. Attraverso i social, Amy aveva condiviso l'angoscia di quei momenti: "Venerdì sera abbiamo vissuto ore terribili. Mamma ha avuto un attacco cardiaco". La cinquantanovenne Julie era crollata improvvisamente, scatenando il panico in famiglia. L'intervento dei medici si è reso necessario per inserire uno stent e ripristinare la circolazione. "Mamma ce la sta facendo, ma deve riposare. È forte come un leone, però adesso ha bisogno di tranquillità", aveva scritto Amy, ringraziando l'équipe dell'ospedale cardiologico che stava seguendo Julie.

Il corpo che cambia, i fan che si preoccupano

Parallelamente alla crisi familiare, Amy ha vissuto una trasformazione fisica radicale. Tredici chili in meno hanno ridisegnato la sua silhouette, ma questa metamorfosi ha generato ansia tra chi la segue sui social. Le foto in abito rosa hanno scatenato una valanga di messaggi. Amy si sentiva "una principessa", ma i commenti rivelavano tutt'altro stato d'animo. "Smetti di dimagrire", "Sembri un'altra persona", "Eri perfetta prima": questi alcuni dei messaggi che hanno invaso i suoi profili. La star ha dato alla luce due gemelli, nati proprio dalla relazione con Billy Delbosq due anni fa. Da allora, la sua vita è profondamente cambiata.