Ambra Lombardo si sposa, la romantica proposta di matrimonio del fidanzato Lorenzo Cascino Ambra Lombardo dice sì al compagno Lorenzo Cascino che si è inginocchiato con un anello tra le mani: l’ex concorrente del GF VIP presto convolerà a nozze, il video emozionante della proposta.

A cura di Gaia Martino

Ambra Lombardo è l'ex concorrente del Grande Fratello VIP ed ex fidanzata di Kikò Nalli, conosciuto proprio nella Casa di Cinecittà. La coppia nata nel 2019 sotto le luci dei riflettori si è separata ufficialmente nel 2020, dopo un periodo di alti e bassi. Solo lo scorso 5 febbraio l'insegnante e volto televisivo ha annunciato ai suoi fan di aver trovato fidanzato, lo stesso che nel giorno di San Valentino si è inginocchiato per chiederle la mano. Presto Ambra Lombardo sposerà il suo compagno, Lorenzo Cascino.

La proposta di matrimonio

"Non serve San Valentino, si!" scrive Ambra Lombardo su Instagram a corredo di un emozionante video in cui una telecamera nascosta riprende Lorenzo Cascino inginocchiarsi ai suoi piedi con un anello tra le mani. Commossa e felice, l'ex concorrente del GF VIP non poteva che rispondere con un sì alla romantica proposta fatta sulle scale di una grande piazza.

Chi è Lorenzo Cascino

Lorenzo Cascino, fidanzato e prossimo sposo di Ambra Lombardo, esperto in comunicazione aziendale lavora come responsabile dello sviluppo commerciale per un brand di design di interni, Visionnaire Home, con sede in America, a Los Angeles. Proprio per questo motivo l'ex concorrente del GF VIP si è mostrata spesso ultimamente tra Beverly Hills e Miami. In passato Cascino ha lavorato anche nel mondo dello sport, è stato il supervisor del marketing e della comunicazione dello Spezia Calcio. Su Instagram ha il profilo privato. Non si conoscono informazioni sulla storia d'amore con la professoressa e volto televisivo italiano: il 5 febbraio è stata lei a rendere pubblica la relazione, confessando ai fan di avere trovato l'amore.