Alvaro Soler diventerà papà per la prima volta: la moglie Melanie Kroll è incinta. L'annuncio con un tenero video su Instagram, in cui la coppia finge di leggere un giornale con scritto "Bebè numero 1 in arrivo" e la modella modella mostra per la prima volta il pancione. I due sono fidanzati dall'estate 2022 e un anno dopo, nel maggio 2023, sono convolati ufficialmente a nozze.

L'annuncio sui social: "Bebè numero 1 in arrivo"

Tavolino in riva al mare, due tazze e un giornale, il cui titolo principale recita "Bebè numero 1 in arrivo". E così che la coppia ha voluto comunicare a tutti i follower la bella notizia. I due fingono di bere, poi sollevano il giornale e si guardano, sorridenti e felici: diventeranno genitori per la prima volta. La modella, 25 anni, di origini tedesche, poi si alza e mostra il pancione per la prima volta. Al suo fianco, il futuro papà la accarezza, sorridente per la bella notizia. La coppia era convolata a nozze nel maggio 2023, in totale riservatezza, tanto che la notizia era trapelata solo un mese dopo, quando i diretti interessati avevano pubblicato uno scatto su Instagram.

L'amore tra Alvaro Soler e Melanie Kroll

La storia d'amore tra Alvaro Soler e Melanie Kroll è iniziata nell'estate del 2022, quando i due si sono mostrati per la prima volta insieme a un evento a Berlino. Modella e istruttrice di fitness, la moglie del cantante ha 25 anni ed è nata e cresciuta in Germania. Un paese caro anche a Soler, nato a Barcellona ma da padre tedesco. Prima di conoscere l'attuale compagna, Soler è stato fidanzato a lungo con Sofia Ellar, con la quale si era parlato anche di nozze, poi mai celebrate per via della pandemia e della rottura. Nozze che invece il cantante ha celebrato con Kroll a maggio 2023 in totale riservatezza, rendendole note solo un mese più tardi, pubblicando su Instagram alcuni scatti del grande evento.