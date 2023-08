Alberto e Speranza di Temptation Island 2020 si sono sposati, la romantica cerimonia a Bacoli Alberto Maritato e Speranza Capasso, coppia di Temptation Island 2020, sono convolati a nozze. Dopo 16 anni di fidanzamento, i due si sono sposati con una romantica cerimonia a Bacoli, alla presenza di amici e parenti. Nel marzo di quest’anno sono anche diventati genitorti per la prima volta.

Speranza Capasso e Alberto Maritato si sono sposati. La coppia, fidanzata da 16 anni, ha partecipato all'edizione del 2020 di Temptation Island per mettere alla prova il loro amore. La ragazza attendeva da tempo una proposta di matrimonio da parte del compagno. E ora, non soltanto è arrivata la fatidica domanda, ma si è svolta anche la cerimonia. I due sono convolati a nozze nella giornata di domenica 30 luglio a Bacoli, alla presenza di amici e parenti, come mostrano gli scatti sui socia.

Le nozze di Speranza e Alberto di Temptation Island

Dopo 16 anni di fidanzamento, Alberto e Speranza sono convolati a nozze nella giornata di domenica 30 luglio, in una romantica location a Bacoli, affacciata sul mare di Procida. Un grande evento che ha rispecchiato in tutto e per tutto i caratteri degli sposi, i quali avevano chiesto un matrimonio arcobaleno. E così è stato. Come mostrano gli scatti e i video condivisi social dagli invitati, dietro gli sposi era presente una scritta colorata che recitava "Miglior giorno di sempre". Poi i festeggiamenti durati tutta la giornata, tra balli e divertimento, fino al momento del taglio della torta. Per concludere, all'insegna del romanticismo, il momento dei fuochi d'artificio, interamente dedicati agli sposi.

La vita della coppia dopo Temptation Island 2020

Alberto e Speranza parteciparono a Temptation Island nel 2020, ma come è cambiata la loro vita dopo il programma? All'epoca fu lui a contattare il programma, mentre lei aspettava da tempo una proposta di matrimonio. Nel villaggio delle tentatrici, Alberto si legò alla single Nunzia, arrivando a baciarla poco prima del falò di confronto con la compagna. Speranza decise di chiudere la loro storia, anche se lontano dalle telecamere, scelse poi di dargli una seconda possibilità.

Terminata la loro esperienza nel programma, Alberto e Speranza vissero un’altra breve crisi, tanto che a gennaio 2022 annunciarono di essersi lasciati. A giugno 2022, però, decisero di tornare insieme e a marzo di quest'anno hanno accolto in famiglia la loro prima figlia.