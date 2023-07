Alberto Maritato e Speranza Capasso 3 anni dopo Temptation Island, che cosa è accaduto alla coppia Era il 2020 quando Alberto Maritato e Speranza Capasso decisero di partecipare a Temptation Island. Ne uscirono separatamente, per poi ritrovarsi lontano dalle telecamere. Ma che cosa è accaduto ai due a 3 anni di distanza dalla partecipazione al programma?

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alberto Maritato e Speranza Capasso sono una tra le coppie più popolari uscite da Temptation Island. Parteciparono al programma nel 2020, nell'edizione condotta da Alessia Marcuzzi. Fidanzati da 16 anni, decisero di mettersi alla prova. Speranza aveva atteso a lungo, invano, una proposta di matrimonio da parte del compagno, mai arrivata. Era stato lui a chiedere di partecipare al programma. “Io non volevo partecipare assolutamente. E’ stato lui a convincermi, perché ho paura di perderlo. Io di Alberto non mi fido, perché in passato mi ha raccontato delle bugie.. però il sentimento me l’ha sempre fatto giustificare”, aveva raccontato Speranza nel loro video di presentazione.

Il percorso di Alberto e Speranza a Temtpation Island

Il percorso di Alberto e Speranza a Temptation Island si rivelò essere tra i più accidentati di quella stagione del programma. Fin dai primi momenti nel villaggio dei fidanzati, Alberto si legò alla single Nunzia, arrivando addirittura a baciarla poco prima del falò di confronto con la compagna. Di fronte a Speranza, ferita e determinata a chiudere la loro storia, ammise la sua attrazione nei confronti della tentatrice e accettò di chiudere la storia con la compagna. Ma quella decisione sarebbe durata solo una manciata di giorni. Lontano dalle telecamere, Alberto si rese conto di avere commesso un errore e ricontattò la fidanzata. Speranza, almeno inizialmente, decise di non perdonarlo per poi tornare sui suoi passi e concedergli una seconda opportunità.

La vita di Alberto Maritato e Speranza Capasso oggi

Alberto e Speranza genitori di una bambina

Terminata la loro esperienza da protagonisti del reality dei sentimenti, Alberto e Speranza hanno vissuto un’altra breve crisi. A gennaio 2022, i due hanno annunciato di essersi lasciati. Si sarebbero dovuti sposare ma la seconda crisi li aveva convinti ad allontanarsi definitivamente. A giugno 2022, tuttavia, i due hanno deciso di tornare insieme e a marzo 2023 sono diventati genitori di una bambina.