Tom Hanks non avrebbe dovuto interpretare Forrest Gump

Forrest Gump è un classico del cinema. Il film del 1994 con protagonista Tom Hanks è, con ogni probabilità, uno dei più celebri degli ultimi 35 anni, forse tra i più citati in assoluto, vista la sua anima aforistica, probabilmente il più amato con Tom Hanks. Per quanto l'attore venga identificato in modo indissolubile con il protagonista, è tuttavia noto che Hanks non fu la prima scelta per interpretare questo ruolo epocale.

Il doppio Oscar per Tom Hanks

Le circostanze, d'altronde, erano particolari, dato che Hanks veniva dall'enorme successo di Philadelphia, film che gli aveva consentito di affermarsi in modo definitivo nell'olimpo di Hollywood, vincendo l'Oscar come miglior attore. Il suo profilo non rientrava tra quelli inizialmente opzionati per interpretare Forrest Gump, probabilmente anche in relazione a questa risonanza enorme dettata dal successo del 1994. Il primo ad essere contattato per il ruolo fu Bill Murray, che non accettò la proposta e la stessa cosa accadde per John Travolta. Il suo no è uno dei più celebri della storia del cinema, non solo perché dipese dalla preferenza per un altro ruolo iconico, ovvero quello in Pulp Fiction di Quentin Tarantino, ma anche perché lui stesso dopo anni si sarebbe pentito amaramente di non avere accettato un ruolo come quello di Forrest Gump.

Il patto di Tom Hanks per accettare il film

Solo successivamente si arrivò al nome di Tom Hanks, che non ci pensò due volte, costruendo un personaggio che gli avrebbe consentito di raggiungere un risultato record, ovvero la vittoria dell'Oscar come Miglior Attore in due edizioni consecutive. un altro dettaglio caratterizzò la partecipazione al progetto di Hanks. Paramount, la casa di produzione, ridusse il budget a disposizione per il film diretto da Robert Zemeckis. La cosa portò il protagonista ad accettare di ridurre sensibilmente il suo cachet, stipulando un accordo che gli avrebbe garantito una percentuale sugli incassi. Una scelta che si rivelò fortunatissima per lui, visto che l'incasso globale di Forrest superò i 600 milioni di dollari in tutto il mondo, fruttando a Tom Hanks un bottino da oltre 40 milioni. Meglio di così non sarebbe potuta andare.