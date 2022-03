Taron Egerton sviene sul palco alla prima dello spettacolo: “Ora sto bene, tornerò con una vendetta” Al debutto del nuovo spettacolo teatrale Cock, Taron Egerton è svenuto sul palco per un malore. Soccorso da un medico nel pubblico ha dovuto lasciare la scena, ieri le parole rassicuranti.

A cura di Gaia Martino

Taron Egerton torna stasera a teatro all'Ambassadors Theatre, a Londra, per recitare nella commedia Cock di Mike Bartlett e sarà questa la sua ‘vendetta', così come da lui descritta. Lo scorso sabato durante la prima messa in scena dello spettacolo è svenuto sul palco. Per fortuna un medico tra il pubblico, scrive The Guardian, è intervenuto per assisterlo ma ovviamente l'attore ha dovuto abbandonare la scena per mettersi al riposo, Joel Harper Jackson lo ha sostituito per il resto dello spettacolo. Con una IG story la star del cinema, noto soprattutto per il ruolo di Elton John in Rocketman, ha ringraziato i fan per i messaggi d'affetto ed ha rassicurato tutti riguardo le sue condizioni di salute.

Il messaggio di Taron Egertonaron

"Come alcuni di voi avranno sentito, sono svenuto durante la prima performance di Cock ieri sera. Sto benissimo, un po' di dolore al collo e un ego ferito ma sto bene" ha scritto Taron Egerton nelle sue Instagram story il giorno dopo essere svenuto sul palco del debutto della commedia teatrale Cock. L'attore ‘per dare un risvolto positivo' allo spiacevole episodio ha scherzato invitando i suoi fan a complimentarsi per la performance elettrizzante, così impegnata da non farlo reggere più in piedi. Le sue parole:

Ho deciso di dare un risvolto positivo alla cosa e apprezzerei che chiunque fosse a teatro ieri sera dicesse solo che ho dato una performance così impegnata ed elettrizzante che il mio corpo non ha retto e se n'è andato. Detto questo, a quanto pare si deve fare lo spettacolo completo e non solo tre quarti di esso. Quindi tornerò con una vendetta.

Ha poi ringraziato il team del teatro, ai suoi compagni di cast per essergli stati vicino. Poi all'attore che ha preso il suo posto sul palco, Joel Harper Jackson.