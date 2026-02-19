Sophie Turner e Kit Harington si baciano sul set di The Dreadful, ma dopo vomitano: “Siamo come fratelli”

C'è una sequenza nel video dietro le quinte di The Dreadful, film che per adesso sarà distribuito solo negli Stati Uniti, che sta facendo il giro del web. Ci sono Sophie Turner e Kit Harington, vecchie conoscenze del Trono di Spade, impegnati in un bacio di scena. Quando però il regista urla "cut!" si separano e mimano immediatamente un conato di vomito. Poi la troupe, insieme a loro, scoppia a ridere. E chiunque abbia passato anni a guardarli come fratelli Jon e Sansa Stark sa esattamente perché.

Il nuovo film con i "vecchi" Jon Snow e Sansa Stark

The Dreadful, horror gotico diretto da Natasha Kermani, ribalta completamente la grammatica visiva che milioni di spettatori hanno interiorizzato per otto stagioni di Game of Thrones: Turner e Harington, stavolta, sono amanti. Non fratelli adottivi con un destino epico sulle spalle, ma una coppia che si bacia, si tocca, condivide scene di intimità. Roba che, come ha ammesso candidamente la stessa Turner a Seth Meyers nell'agosto 2025, non scivola via liscia.

"Eravamo entrambi a fare finta di vomitare", ha raccontato a Late Night. Poi ha aggiunto, con il tempismo comico che la contraddistingue, di aver aperto il copione prima delle riprese e di aver trovato una sequenza implacabile: "Bacio, bacio, sesso, bacio, sesso. E io: ‘Cioè… è mio fratello.'"

Il disagio di Kit Harington

Harington, da parte sua, ha trovato il modo di spostare il disagio su un piano diverso. A novembre 2025, intervistato da E! News, ha glissato sulla stranezza di baciare la sua ex sorella televisiva per concentrarsi su una questione più concreta e, a suo dire, più imbarazzante: "È stato leggermente umiliante dover salire su una cassetta di legno per baciarla, visto che è più alta di me di quasi trenta centimetri. Ma a parte quello, la mia dignità era sostanzialmente intatta."

The Dreadful racconta una storia ambientata nel periodo delle Guerre delle Rose — scenario che, come aveva notato scherzosamente Turner, finirà per vederli "vagare in robe su scogliere" ancora una volta. Il film non è ancora previsto per la distribuzione italiana.