Daniel Radcliffe avvisa: “Non chiedete ai nuovi Harry Potter di noi, lasciateli vivere”

Daniel Radcliffe è nell'Olimpo dei ricordi di ognuno di noi. Ed è forse per questo che motivo che l'attore che ha interpretato il Maghetto per dieci anni prende le difese di Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout. Sono nomi che oggi non vi dicono ancora niente, ma è bene che sappiate che sono loro i nuovi ragazzi scelti da HBO per il reboot della saga devono poter costruire la propria versione senza il peso del confronto costante. Una saga che vedrà presto la luce proprio su HBO Max.

Le parole di Daniel Radcliffe

In un'intervista con ScreenRant, Daniel Radcliffe ha usato parole nette per fissare un confine chiaro: quando i nuovi attori vengono intervistati, la stampa dovrebbe evitare di tirar fuori continuamente lui, Emma Watson e Rupert Grint. "Quando questi ragazzi sono stati scelti, su internet è esplosa una retorica del tipo ‘dobbiamo proteggere questi bambini'", ha detto Radcliffe. "Se lo pensate davvero, uno dei modi concreti per farlo è smettere di chiederci conto a ogni piè sospinto. Non voglio essere un fantasma spettrale nella vita di questi ragazzi. Lasciateli andare avanti: sarà una cosa nuova, diversa. E sono sicuro che Dominic sarà migliore di me."

Non si tratta solo di parole. Radcliffe aveva già rivelato a Good Morning America di aver scritto una lettera personale a McLaughlin dopo l'annuncio del casting. Il giovane attore aveva definito quel gesto "assurdo" e ammesso di essere andato "fuori di testa" dalla sorpresa. "Gli ho scritto per dirgli che speravo si divertisse moltissimo, ancora più di quanto mi sia divertito io — e io mi sono divertito tantissimo", ha raccontato Radcliffe. "Non voglio fare la parte del fantasma, ma sentivo di dovergli scrivere. Quando vedo le foto di lui e degli altri ragazzi, ho solo voglia di abbracciarli. Sembrano così giovani. Mi viene da pensare: ‘È pazzesco che lo facessi io a quella età.'"

Il testimone passa anche a Ron

Un gesto simile è arrivato da Rupert Grint, che ha scritto una lettera ad Alastair Stout, il nuovo Ron Weasley della serie HBO. "È stato come passare il testimone", ha spiegato Grint alla BBC. "Gli ho augurato il meglio. Io mi sono divertito moltissimo a entrare in quel mondo, e spero che lui viva la stessa esperienza. È strano vedere il ciclo ricominciare. Sono davvero curioso di vedere come sarà."

I film originali? Li ha visti una volta, forse due

C'è un dettaglio che svela quanto Radcliffe tenga le distanze dal suo stesso passato: i film di Harry Potter li ha rivisti pochissimo. Una o due volte al massimo. E ironicamente, è proprio il reboot HBO quello che potrebbe decidere di mostrare ai propri figli. "Probabilmente farò vedere quello a mio figlio, così non deve sorbirsi me", ha detto con ironia. "Penso che mi divertirei di più anche io. Odio vedermi. Riuscirei forse a riguardare i primi film perché ormai mi sembrano così lontani. A diciotto anni ero imbarazzato dal me stesso di dieci anni."