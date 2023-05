Quentin Tarantino annuncia la morte di Rick Dalton, il personaggio di C’era una volta a…Hollywood Quentin Tarantino ha annunciato la scomparsa di Rick Dalton, il personaggio da lui inventato nel film “C’era una volta a…Hollywood” e che era interpretato da Leonardo DiCaprio.

A cura di Ilaria Costabile

È con un tweet che Quentin Tarantino ha annunciato la scomparsa di Rick Dalton, l'attore che Leonardo DiCaprio interpretò nel suo film del 2019 "C'era una volta a…Hollywood". Il divo degli Anni Sessanta, avrebbe avuto 90 anni, e il regista americano sui social ha comunicato la dipartita del personaggio da lui inventato che, però, aveva continuato la sua brillante carriera anche dopo la pellicola del cineasta. "Siamo molto tristi alla notizia della morte di Rick Dalton, protagonista nella serie Bounty Law e nella trilogia di Fireman. Si è spento pacificamente nella sua casa alle Hawaii, lasciando sua moglie Francesca", si legge nel post pubblicato sui social.

L'annuncio di Quentin Tarantino

Un annuncio che per i fan del regista è risultato anche piuttosto spiazzante, dal momento che Tarantino lo aveva reso protagonista di un podcast, The Video Archives, che quasi ogni settimana, nelle nuove puntate, raccontava delle gesta attoriali di Rick Dalton, famoso per aver preso parte a dei film cult degli Anni Sessanta, ma soprattutto per aver assistito ai tragici fatti legati alla famiglia Manson, di cui riuscì a placare la furia omicida nel 1969, grazie all'aiuto della sua controfigura, Cliff Booth, interpretata nel film da Brad Pitt. L'attore, stando al tweet pubblicato dal regista, sarebbe morto nella sua casa alle Hawaii come annunciato dalla moglie Francisca.

Insomma, con la morte di Rick Dalton, su cui verrà realizzato un episodio commemorativo del podacst in cui Tarantino si intrattiene con Roger Away, si chiude anche un capitolo della creatività del noto regista americano che, d'altra parte, ha scritto di Dalton anche nel libro Cinema Speculation, edito da La Nave di Teseo. Dopo il successo che il film, C'era una volta a…Hollywood, aveva riscosso tra critica e pubblico, Tarantino aveva dichiarato che avrebbe diretto anche la serie "Bounty Law" dedicata proprio a Jake Cahill, il personaggio che nel film è stato affidato a Rick Dalton, per l'appunto DiCaprio. Si sta parlando di metacinema.