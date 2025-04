video suggerito

Nightmare e Freddy Krueger potrebbero tornare, ma i diritti sono divisi tra la New Line Cinema e gli eredi di Wes Craven Freddy Krueger potrebbe tornare: il presidente di New Line Cinema parla del futuro di Nightmare. Quindici anni fa, l’ultimo fallimentare capitolo con Jackie Earle Haley nel ruolo del demone dei sogni. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

Robert Englund interpreta Freddy Krueger in Freddy vs Jason (2003)

Con tutta questa voglia di retromania, l'unico che manca all'appello è giusto Freddy Krueger e l'intera saga di Nightmare. Eppure, se non torna, un motivo ci sarà. E, quasi sempre, il motivo è di natura economica. The Hollywood Reporter ha chiesto alla New Line Cinema se ci sono nuovi film legati al personaggio che fu interpretato da Robert Englund e poi da Jackie Earle Haley nel disastroso reboot. Il motivo? Proprio Jackie Earle Haley ha celebrato la giornata del Pesce d'Aprile pubblicando la notizia che un sequel del remake di "Nightmare – Dal profondo della notte" fosse stato approvato. Si trattava ovviamente di uno scherzo, ma a 15 anni di distanza dall'ultimo film è lecito chiedersi perché si sia smesso di credere in questo progetto.

Perché un nuovo film della saga Nightmare manca da 15 anni

The Hollywood Reporter ha chiesto a Richard Brener, Presidente e Chief Creative Officer di New Line Cinema, se un nuovo film della saga fosse all'orizzonte."Lo speriamo. È complicato a causa dei diritti," ha risposto Brener. I diritti statunitensi sulla proprietà intellettuale della saga sono tornati agli eredi del regista e sceneggiatore Wes Craven nel 2019, ma New Line mantiene i diritti internazionali. Secondo indiscrezioni, gli eredi di Craven starebbero valutando proposte, ma avrebbero bisogno dell'approvazione di New Line o di un accordo con un altro distributore nazionale per procedere.

Jackie Earle Haley nel criticatissimo reboot del 2010.

La storia di un franchise che ha rivoluzionato l'horror

Lanciato nel 1984 con "Nightmare – Dal profondo della notte", il franchise creato da Wes Craven ha ridefinito il genere horror introducendo un villain unico nel suo genere: Freddy Krueger, il killer che uccide nei sogni. Con il suo guanto artigliato, il maglione a righe rosso e verde e il viso sfigurato dalle ustioni, Freddy è diventato un'icona della cultura pop, tanto terrificante quanto carismatica. Il primo film, nato da un'ispirazione del regista dopo aver letto articoli su giovani che morivano nel sonno, introdusse un concetto rivoluzionario: la paura di addormentarsi. La pellicola divenne rapidamente un successo inaspettato, incassando oltre 25 milioni di dollari contro un budget di appena 1,8 milioni.

La saga lanciò le carriere di Johnny Depp e Patricia Arquette

Johnny Depp nel primo Nightmare (1984)

Il franchise si è poi espanso con "Nightmare 2 – La rivincita" (1985), "Nightmare 3 – I guerrieri del sogno" (1987), "Nightmare 4 – Il non risveglio" (1988), "Nightmare 5 – Il mito" (1989) e "Nightmare 6 – La fine" (1991). Nel 1994, Wes Craven tornò alla regia con il meta-horror "Wes Craven's New Nightmare", un'opera audace che vedeva gli attori interpretare versioni di se stessi perseguitati da un'entità demoniaca ispirata a Freddy. Nel 2003, il crossover "Freddy vs. Jason" unì due grandi franchise horror, mentre nel 2010 arrivò il controverso remake con Jackie Earle Haley nel ruolo di Krueger al posto di Robert Englund. Quest'ultimo film, nonostante un discreto successo commerciale, ricevette critiche negative e non ebbe seguito. La saga ha inoltre lanciato le carriere di giovani attori come Johnny Depp e Patricia Arquette, e ha ispirato numerosi prodotti derivati, tra cui serie TV, fumetti, videogiochi e merchandise.

Patricia Arquette in Nightmare 3 – I guerrieri del sogno (1987)