Fast and Furious 11 cancellato? Il disperato tentativo di Vin Diesel di salvare il film: "Vi prego, fate qualcosa" Vin Diesel implora pubblicamente Universal di rivelare la data di uscita di Fast & Furious 11, per poi modificare il post. La saga è in crisi dopo le perdite finanziarie del decimo capitolo.

Fast X è stato un bagno di sangue. Ecco perché Vin Diesel ha lanciato un disperato appello pubblico alla Universal Pictures, facendo tremare i fan di tutto il mondo e sollevando seri dubbi sul futuro dell'undicesimo e teoricamente ultimo capitolo della saga Fast & Furious. Il messaggio, pubblicato su Instagram, ha avuto il tono di una vera e propria implorazione. Poi, però, è stato cancellato.

Il messaggio che fa temere il peggio

"Universal… Per favore, dite ai migliori fan del mondo quando uscirà il prossimo film. Per favore". Questo il messaggio di Vin Diesel con un tono d'implorazione, che è stato successivamente cancellato. Un messaggio e una condotta che ai fan fanno temere il peggio, come la possibilità che l'undicesimo film che darebbe una conclusione alla saga potrebbe non farsi. L'attore è tornato poi a pubblicare un post chiarendo: "A tutti voi che avete seguito questa saga… che sia da un giorno o dagli ultimi 25 anni… vi apprezziamo. Tutto l'amore… Sempre".

Una questione economica: le perdite di Fast X

È evidente che qualcosa non va nella "famiglia" di Fast & Furious, e tutto sembra ricondursi a una questione economica. Fast & Furious 10, con il suo budget colossale di 340 milioni di dollari, è addirittura finito in perdita nelle sale cinematografiche. A complicare ulteriormente il quadro, il mercato cinese – tradizionalmente fondamentale per il successo della saga – sta mostrando un interesse sempre minore per le produzioni hollywoodiane. La Cina ha persino annunciato che distribuirà meno film americani come parte della sua risposta alla guerra dei dazi imposta da Donald Trump. A questo punto, il silenzio della Universal sulla data di uscita, inizialmente prevista per il 2026 e poi posticipata, alimenta i dubbi sul futuro del franchise