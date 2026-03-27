Il Signore degli anelli avrà un quarto capitolo, l’annuncio del regista Peter Jackson

Il Signore degli anelli avrà un quarto capitolo. Il regista Peter Jackson ha annunciato che sta lavorando alla stesura di un nuovo film, tratto dai capitoli non utilizzati dei romanzi di J.R.R. Tolkien.

Gli appassionati de Il Signore degli Anelli saranno felici di sapere che Peter Jackson, regista e produttore di una delle saghe più amate di sempre, ha annunciato che alla famosa trilogia verrà aggiunto un quarto capitolo. Il video è stato diffuso sui canali social di Warner Bros, quasi a voler confermare l'ufficialità della notizia.

Cosa racconterà il quarto capitolo de Il Signore degli anelli

Il quarto capitolo della saga si chiamerà Shadow of the past e ad occuparsi della sceneggiatura ci sono Stephen Colbert, conduttore del Late Show, insieme al figlio, lo sceneggiatore Peter McGee e, infine, la co-autrice della saga sin dal primo minuto Philippa Boyens. È dai capitoli iniziali dei romanzi di J.R.R. Tolkien che verrà tratta ispirazione per questo nuovo film, in particolare la sceneggiatura attinge dal terzo all'ottavo capitolo de La compagnia dell'anello, che non erano presenti nel primo film della saga. A riportare qualche dettaglio in più su cosa verrà raccontato in Il Signore degli anelli: L'ombra del passato, è Variety, secondo cui la storia inizierà 14 anni dopo la morte di Frodo, quando Sam, Merry e Pipino inizieranno un viaggio per ripercorrere le prime tappe del cammino tracciato anni prima. A rendere la storia più accattivante sarà la scoperta da parte di Eleonor di un segreto tenuto a lungo nascosto, che la incuriosirà al punto da scoprire il perché la guerra dell'anello rischiava di essere perduta ancor prima del suo inizio.

Perché Stephen Colbert collabora alla sceneggiatura

La presenza di Colbert non è casuale, infatti, il noto volto tv ha avuto anche un piccolo ruolo nel secondo capitolo della saga e insieme agli iconici protagonisti della trilogia Ian McKellen, Viggo Mortensen ed Elijah Wood, un cortometraggio nel 2019 dal titolo Darrylgorn. Tra il conduttore tv e il regista, inoltre, c'è un lungo rapporto d'amicizia, che si è consolidato ancor di più con questo nuovo lavoro insieme.

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Prima del film, la serie sul Signore degli anelli

L'universo de Il Signore degli Anelli è stato ampiamente utilizzato dal cinema e dal mondo dell'audiovisivo in questi anni. Lo dimostra, infatti, la serie realizzata da Prime Video nel 2022, ovvero Il signore degli anelli: Gli anelli del potere. La serie è stata costruita sulle vicende della Terra di Mezzo, ma il racconto anche in questo caso, aveva inizio non da quanto si narra nei romanzi Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, ma prima, in un momento in cui nel regno non vi erano conflitti. Nella serie si racconta come l'arrivo di forze oscure romperà l'idillio nelle vite dei protagonisti che, quindi, avranno il compito di combatterle e già figurano alcuni dei personaggi già noti agli appassionati del mondo creato da Talkien, affiancati da nuovi volti.