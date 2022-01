La lista dei 42 film preferiti da Federico Fellini: da Totò a 007 e Fantasia di Walt Disney “I film che vorrei rivedere, anzi che voglio rivedere”: così, nel 1982, Federico Fellini stilò una lista delle pellicole preferite. Un elenco che spazia dalla comicità di Totò all’atmosfera incantata di Fantasia di Walt Disney.

A cura di Daniela Seclì

Spunta la lista dei 42 film preferiti di Federico Fellini. Il regista ha formulato l'elenco nel 1982. Stava partecipando alla rassegna Cinema Estate '82 a Bologna, quando il giornalista Dario Zanelli gli fece una precisa richiesta, una lista dei film che ha preferito da spettatore. Fellini replicò: "I film che vorrei rivedere, anzi che voglio rivedere: va meglio questa formula?". E così, è nato quel documento scritto a macchina, che è custodito alla Cineteca di Rimini per il Fellini Museum.

Dai cartoni animati alla comicità di Totò

I film indicati nella lista abbracciano generi completamente diversi. Si va dalla comicità di Totò, all'adrenalina di 007, fino all'atmosfera fiabesca di Fantasia di Walt Disney. Non mancano pellicole italiane e capolavori senza tempo. Marco Leonettti della Cineteca di Rimini ha fatto sapere:

"È un documento molto interessante. Ci sono le conferme come l'ammirazione per il cinema classico americano, con pellicole come Scarface di Howard Hawks o Viale del Tramonto di Billy Wilder, e tutta la passione del regista per Totò, che avrebbe voluto come protagonista del suo Mastorna e di cui include pure, con una certa dose di autoironia, Totò, Peppino e la dolce vita di Corbucci".

I film che Federico Fellini rivedeva con piacere

Anche Charlie Chaplin nella lista di Fellini

Ecco alcuni dei titoli contenuti nella lista: