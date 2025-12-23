spettacolo
video suggerito
video suggerito

La letterina a Babbo Natale dei lavoratori dello spettacolo: “Vorremmo tutele. Liberaci dalle brame della politica”

I lavoratori del cinema e dell’audiovisivo, dopo le recenti manifestazioni per risollevare le sorti della categoria, firmano la canonica letterina a Babbo Natale nella quale chiedono il rinnovo di un contratto di lavoro, tutele e la lontananza dalle brame della politica.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Ilaria Costabile
1 CONDIVISIONI
Fonte Instagram associazione Siamo ai titoli di coda
Fonte Instagram associazione Siamo ai titoli di coda

Il settore del cinema e dell'audiovisivo sta ormai attraversando una crisi senza precedenti, dai tagli in manovra, alle criticità riscontrate nel rinnovare un contratto di categoria fermo decenni, le associazioni e i sindacati provano a far valere i loro diritti, non solo tramite manifestazioni, che pure sono state piuttosto frequenti negli ultimi mesi, ma anche messaggi che possano arrivare alle istituzioni. Dato il periodo natalizio, non poteva mancare la consueta letterina scritta a Babbo Natale, nella quale elencano tutto ciò che come lavoratori desidererebbero avere per il prossimo anno.

La lettera dei lavoratori dello spettacolo

"Caro Babbo Natale siamo le lavoratrici e i lavoratori del cinema" questo l'incipit della letterina scritta da Siamo ai titoli di coda, che continua in questo modo:

siamo quelle persone strane che vedi aggirarsi per i set a orari improbabili, cariche di cavi, proiettori, lenti, monitor, stativi, trucco e costumi, nutrite a caffè, cestini e speranza. Sappiamo che sei un esperto di logistica e turni massacranti in una sola notte, quindi, se c'è qualcuno che può capirci, quello sei proprio tu. Solo che noi la "notte magica" la facciamo circa duecento volte l'anno, quando lavoriamo, e senza renne volanti che ci riportino a casa in orario. Anche quest'anno siamo stati bravi. Abbiamo ricordato a tutti che dietro ogni fotogramma ci sono schiene che si spezzano e vite private messe in pausa

La categoria chiede, di fatto, garanzie e tutele che consentano loro di venir fuori da una situazione di precarietà protrattasi per troppo tempo "Vorremmo un rinnovo vero del nostro CCNL, legalizzato e blindato, che ci tuteli davvero" e ancora "Orari umani, sicurezza sul lavoro e un reddito dignitoso". Pur riconoscendo la difficoltà di unire l'intero settore, auspicano una partecipazione più sentita da parte di tutti i colleghi, affinché non diventino anche loro solamente spettatori del loro destino e, ancora, proseguendo nella missiva si arriva ad un punto cruciale, quello della politica:

Leggi anche
Programmi TV a Natale e Capodanno 2025/2026: cosa vedere su Rai e Mediaset, la programmazione

Un ultimo desiderio, forse il più ambizioso: per favore, liberaci dalle pessime brame della politica. Questa prepotenza di controllo sta devastando l'animo stesso del nostro lavoro, trasformando la creatività in una catena di montaggio. Vogliamo tornare a servire l'arte e il racconto con una intelligenza artigianale creativa, per un'industria dove a contare siano il talento, la visione e la passione, non l'appartenenza o la convenienza politica. Vogliamo ricostruire una cultura di pace e non favorire un futuro bellico.

Film
1 CONDIVISIONI
Immagine
Corona in tribunale: "Nel cellulare di Signorini troveranno Sodoma e Gomorra"
Corona in tribunale per il caso Signorini: "Svelerò il Me Too italiano, parlerò a ruota"
Mediaset sceglie ancora il silenzio: gli scenari sul futuro del conduttore del GF
Il Codacons: esposto per casting opachi e abuso di potere nei reality
Antonio Medugno denuncerà per violenza sessuale e tentata estorsione
Cosa dice Medugno nella parte in abbonamento di Falsissimo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views