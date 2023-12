Io Capitano più vicino agli Oscar 2024, il film di Garrone fa un passo più verso la nomination Io Capitano fa un passo ulteriore nel percorso verso la nomination entrando nella shortlist dei 15 migliori film internazionali in corsa per l’Oscar. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Io Capitano di Matteo Garrone

Continua la corsa di Io Capitano verso gli Oscar 2024. Il film di Matteo Garrone fa un passo ulteriore nel percorso verso la nomination entrando nella shortlist dei 15 migliori film internazionali in corsa per l'Oscar. L'annuncio è arrivato in queste ore sul sito dell'Academy. Il prossimo e definitivo appuntamento per la storia dei due giovani senegalesi che vivono il dramma dei migranti attraverso la Libia e il Mediterraneo è previsto per il 23 gennaio, quando verranno annunciate le nomination in vista della notte delle stelle del 10 marzo a Los Angeles.

Io Capitano film italiano candidato agli Oscar

A settembre era arrivata notizia della candidatura italiana di "io Capitano" agli Oscar come Miglior film straniero. Il film in sala con 01 dallo scorso 7 settembre, racconta la commovente, drammatica e poetica, traversata di due giovani ragazzi senegalesi del deserto subsahariano e poi del Mediterraneo per arrivare in Italia dopo aver sopportato torture, fatica e dolori. Il film di Matteo Garrone si è aggiudicato il Leone d’argento – premio per la migliore regia alla Mostra del cinema di Venezia 2023.

Gli altri film in lizza, c'erano Nanni Moretti e Marco Bellocchio

Erano 12 i film in lizza per la candidatura italiana agli Oscar, tra questi ‘Il Sol dell'Avvenire' di Nanni Moretti, ‘Rapito' di Marco Bellocchio, ‘Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores, ‘Mixed By Erry' di Sibilla, ma la scelta della commissione di selezione, istituita presso l'Anica su richiesta dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, è ricaduta sul film del regista partenopeo, che fa emergere in tutta la sua cruda verità un tema presente da più di dieci anni nel dibattito pubblico, con cui l'Italia e l'Europa stanno facendo i conti proprio negli ultimi giorni, a seguito dei numerosi sbarchi.