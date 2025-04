In uscita Tony il film sul cuoco Anthony Bourdain: nel cast Dominc Sessa e Antonio Banderas

video suggerito

È in arrivo il biopic su Anthony Bourdain, cuoco e scrittore statunitense morto suicida nel 2018. È di oggi l'annuncio di A24, casa di produzione del film, relativo alla scelta del protagonista: sarà Dominic Sessa, già star di The Holdovers. Oltre a lui, nel cast anche Antonio Banderas.

In uscita il biopic su Anthony Bourdain: il cast di "Tony"

Inizieranno il mese prossimo le riprese del biopic su Anthony Bourdain, film che si intitola Tony e che racconta l'estate a Provincetown del 1976 del cuoco. Quell'anno, infatti, fu cruciale nella vita dello chef. La sceneggiatura è firmata da Todd Bartels e Lou Howe, mentre regista dell'opera in lavorazione è Matt Johnson (è lui che ha diretto The Dirties, Operazione Avalanche e BlackBerry). A indossare i panni del protagonista sarà Dominic Sessa, 22enne che ha debuttato nel 2023 come Angus Tully nel film The Holdovers – Lezioni di vita di Alexander Payne (ruolo per il quale ha conquistato un Critics Choice Award ed è stato candidato al Premio BAFTA nella sezione miglior attore non protagonista). Nel cast grandi nome come Antonio Banderas, su cui si mantiene ancora il riserbo circa la parte assegnatoli. Nel 2021 un'altra pellicola aveva raccontato il cuoco: Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain, un documentario che parlava del suo successo e dei suoi problemi di salute mentale.

Asia Argento e l'amore per Anthony Bourdain: "Il suo ricordo non mi abbandona"

Anthony Bourdain si è tolto la vita l'8 giugno del 2018. Lo chef, scrittore e personaggio televisivo è stato legato sentimentalmente ad Asia Argento per due anni, dal 2016 al 2018. Intervistata da Monica Setta, la figlia di Dario Argento aveva parlato del loro amore e della sua morte:

Quella sera Anthony era strano, aveva una voce petulante. Io invece ero allegra, il giorno dopo avrei dovuto iniziare X Factor: un passaggio finalmente felice, importante, dopo aver passato anni difficili per il #metoo e il caso Weinstein. Lui era ubriaco, ma era capitato anche altre volte. Aveva il problema dell'alcol, che avevo anche io (…) Dopo di lui mai più un amore così. Eravamo alcolisti e depressi ma ci siamo amati e il ricordo di lui non mi abbandona.