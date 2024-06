video suggerito

In arrivo il film di Peaky Blinders con Cillian Murphy: “Tommy Shelby non ha finito con me” È ufficiale, Cillian Murphy indosserà di nuovo i panni di Tom Shelby. L’attore premio Oscar ha dichiarato: “È gratificante collaborare di nuovo con Steven Knight e Tom Harper sulla versione cinematografica di Peaky Blinders: questo è per i fan”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Cillian Murphy indosserà di nuovo i panni di Tom Shelby nel film Peaky Blinders, basato sull'omonima serie tv. L'attore premio Oscar sarà anche produttore esecutivo, mentre Steven Knight, creatore della serie, si occuperà della sceneggiatura. Il film verrà diretto da Tom Harper, regista di diversi episodi della prima stagione iniziata nel 2013. La conferma che la storia proseguirà è arrivata da Netflix.

Cillian Murphy: "Tommy Shelby non ha finito con me"

"Sembra che Tommy Shelby non abbia finito con me" ha dichiarato Cillian Murphy in una nota. "È molto gratificante collaborare nuovamente con Steven Knight e Tom Harper sulla versione cinematografica di Peaky Blinders: questo è per i fan" ha aggiunto l'attore. L’annuncio del film sui gangster di Birmingham è giunto tramite un post su Instagram condiviso dall’account di Netflix.

La data di uscita e la trama del film Peaky Blinders

Le riprese inizieranno nei prossimi mesi ma non sono state ancora rese note le modalità della distribuzione. Non è chiaro se Netflix deciderà di far uscire il film sulla propria piattaforma streaming o nelle sale. Per il momento, poi, non c'è ancora una data di uscita ufficiale. Non sono stati diffusi neanche i dettagli sulla trama ma il film è descritto come una continuazione della serie, la cui storia ruota intorno a Thomas Shelby, eroe di guerra diventato un gangster nel mondo della criminalità nella Birmingham del 1900. Steven Knight, in passato, aveva già accennato alla possibilità di una versione cinematografica di Peaky Blinders. Lo sceneggiatore, il 19 marzo scorso, aveva rivelato al Birmingham World: "Tornerà sicuramente, gireremo il film a settembre proprio in fondo alla strada a Digbeth". A RadioTimes, invece, aggiungeva: "Sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e i fan possono aspettarsi di tutto. Avrà lo stesso feeling della serie, ma al tempo stesso sarà molto diverso".