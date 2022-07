Il regista dei Gremlins ritiene che Grogu di The Mandalorian sia un’imitazione di Gizmo Secondo Joe Dante, regista dei Gremlins, il Baby Yoda di The Mandalorian sarebbe la copia esatta di Gizmo, la creatura che vediamo nel suo film.

A cura di Ilaria Costabile

Secondo Joe Dante, regista dei Gremlins, uno dei film che ha conquistato la sua fortuna negli Anni Ottanta, il Baby Yoda che si vede nella prima serie live action di Star Wars, ovvero The Mandalorian, è esattamente la copia di Gizmo, la creatura per cui è diventato noto il film, nello stadio che precede la trasformazione in un mostro distruttivo e feroce.

Le dichiarazioni di Joe Dante

In un'intervista a Datebook, Joe Dante ha raccontato la genesi del film Gremlins, di cui a breve arriverà anche una serie animata su HBO Max (Gremlins: Secrets of the Mogwai) e per il quale si era parlato anche di un possibile sequel. Non poteva mancare un focus sulla creatura attorno a cui ruota l'intera narrazione del film, ovvero Gizmo, l'esserino a cui è vietato dar da mangiare prima della mezzanotte e che si trasforma in un mostro terribile, nonostante l'aspetto mansueto, seppur strano, con cui si presenta prima del cambiamento. Il regista, quindi, ha dichiarato senza riserve che stando ad uno sguardo più attento Grogu, la versione baby dello Jedi che si vede in Star Wars, non è altro che una riproduzione dell'animaletto dei Gremlins:

Penso che la longevità (dei film) sia davvero la chiave per questo personaggio (Gizmo), che è essenzialmente come un bambino. Il che mi porta, ovviamente, all'argomento di Baby Yoda, che è stato completamente rubato ed è appena uscito -e-copiato. Senza vergogna, direi.

Una vera e propria stoccata che va a toccare nel vivo anche i fan della saga più famosa del cinema, che solo di recente ha avuto la sua trasposizione seriale. I due personaggi potrebbero in effetti somigliarsi, ma date alla mano essendo Grogu improntato sullo Yoda originale, comparso per la prima volta in "L'impero colpisce ancora" del 1980, ovvero quattro anni prima dell'uscita dei Gremlins, la teoria sembrerebbe piuttosto vacillante.