Il prequel di Hunger Game ha una data d’uscita ufficiale In occasione del CinemaCon, Lionsgate ha ufficializzato che il prequel della fortunata trilogia uscirà nelle sale il 17 novembre 2023. Racconterà la storia di un giovane Coriolanus Snow prima do diventare il temibile presidente di Panem.

A cura di Giulia Turco

Il prequel di Hunger Games ha finalmente una data d’uscita ufficiale. Il film, annunciato già da diverso tempo, si preannuncia come il ritorno sul grande schermo di uno dei fenomeni cinematografici più di successo degli ultimi anni. La trilogia con Jennifer Lawrence ha infatti incassato oltre 3 miliardi di dollari in tutto il mondo. In occasione del CinemaCon di Las Vegas, Lionsgate ha annunciato che il film è già in fase di lavorazione e si prevede che uscirà nelle sale il 17 novembre 2023.

La trama del film prequel di Hunger Games

Nel corso dell’evento cinematografico la produzione ha anticipato un breve teaser che rivela una traccia di quella che sarà la trama del film. Si ispira alla Ballata dell’usignolo e del serpente, il libro di Suzanne Collins uscito a maggio 2020. Ambientato decenni prima della avventure di Katniss Everdeen, il prequel racconta la storia di un giovane Coriolanus Snow prima di diventare il temibile presidente di Panem, scelto come mentore di Lucy Gray Baird, una giovane ragazza scelta come tributo al governo centrale da parte del Distretto 12. Nella trilogia l’anziano Snow è interpretato da Donald Sutherland.

Cosa sappiamo del film incentrato su Coriolanus Snow

Mentre la trama è ormai una certezza, la produzione mantiene il riserbo sul cast. Sappiamo che dietro la macchina da presa di sarà ancora una volta il regista Francis Lawrence, veterano della saga, e che la sceneggiatura sarà affidata a Michael Arndt, che si era occupato del secondo capitolo La ragazza di fuoco. Nel 2020 a proposito del nuovo capitolo il presidente di Lionsagate ha poi dichiarato: "Ne è valsa la pena aspettare il nuovo libro di Suzanne. Offre tutto ciò che i fan possono sperare e aspettarsi da The Hunger Games, pur aprendo nuove strade e introducendo una visione completamente nuova di personaggi".