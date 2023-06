Il nuovo film di Wes Anderson con Benedict Cumberbatch durerà 37 minuti, sarà in streaming su Netflix Il nuovo film di Wes Anderson si intitola The wonderful story of Henry Sugar ed è tratto da una raccolta di racconti di Roald Dahl. Nel cast Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel e Ben Kingsley.

A cura di Daniela Seclì

Wes Anderson e Benedict Cumberbatch

Il nuovo film di Wes Anderson durerà solo 37 minuti e sarà distribuito da Netflix. Lo ha annunciato lo stesso regista, in un'intervista rilasciata a IndieWire. Il film sarà basato sulla raccolta di racconti di Roald Dahl, intitolata "Un gioco da ragazzi e altre storie", il cui titolo originale è The wonderful story of Henry Sugar and six more. Il film, distribuito da Netflix, si intitolerà semplicemente The wonderful story of Henry Sugar. Ecco cosa ha svelato Wes Anderson a riguardo.

Perché il film The wonderful story of Henry Sugar sarà distribuito da Netflix

Wes Anderson ha raccontato come è nata l'idea di realizzare questo film: "Ho incontrato la vedova di Roald Dahl, Lindsay Dahl, quando stavamo girando I Tenenbaum, oltre vent'anni fa. Da anni volevo fare un film su Henry Sugar. Mi hanno tenuto da parte questa storia perché ero loro amico. Lindsay, poi, ha passato il testimone a Luke, il nipote di Dahl. Quindi avevo questa storia che mi aspettava, ma non riuscivo a trovare l'approccio giusto. Mi piaceva il modo in cui era scritta, le parole di Dahl. Poi, all'improvviso ho capito. Non sarebbe stato un film, ma sarebbe durato 37 minuti o giù di lì". E qui è entrato in gioco Netflix:

Nel momento in cui ero pronto a realizzare il film, la famiglia Dahl non aveva più i diritti della storia. Li avevano venduti a Netflix. Quindi, non c'era nessun altro posto in cui si poteva realizzare, perché era di loro proprietà. Ma alla fine, proprio perché dura 37 minuti, quello era il posto perfetto per farlo, perché non è un film vero e proprio.

Nel cast del film anche Benedict Cumberbatch

Wes Anderson, sebbene prediliga ancora il cinema per i suoi film, in questo caso ha riconosciuto in Netflix la piattaforma ideale per lanciare The wonderful story of Henry Sugar:

Non si tratta di fare una scelta tra il cinema e una piattaforma in streaming, perché al cinema non distribuirebbero mai un cortometraggio del genere. Dovrebbero abbassare il costo dei biglietti o proporre altro da vedere dopo. Ho avuto una buona esperienza con Netflix, ma sono felice che il film Asteroid City esca nei cinema. È quello il modo in cui voglio che i miei film vengano visti.

Tornando a The wonderful story of Henry Sugar, nel cast secondo Variety ci saranno Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel e Ben Kingsley.