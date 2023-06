Più cinema in Rai: “Un nuovo canale in chiaro dedicato ai film, che diventino un appuntamento fisso” “C’è bisogno di abitudine al cinema”, ha fatto sapere Adriano De Maio, nominato a capo del comparto Cinema e Serie Tv. “Ho chiesto che ci sia un appuntamento fisso serale per il cinema, per creare l’evento, e una nuova rete free dedicata ai film italiani”.

A cura di Giulia Turco

Un nuovo canale della tv pubblica dedicato esclusivamente al cinema. È quanto si starebbe discutendo, secondo Davidemaggio, tra i nuovi vertici di Viale Mazzini in vista della riorganizzazione del palinsesto per il prossimo autunno. L’idea sarebbe quella di dar vita ad una nuova rete free dedicata ai film, che andrebbe ad aggiungersi ad una programmazione speciale dedicata al cinema sulle reti già esistenti.

Un canale dedicato al cinema italiano

“È un progetto che a me farebbe molto piacere, sarebbe una vetrina per il grande magazzino di produzioni che abbiamo, dalle opere prime ai grandi film, che così potrebbero raggiungere il pubblico”, fa sapere tramite Ansa il neo direttore del comparso Cinema e Serie Tv della Rai, in occasione del convengo ‘Cinema Tv – Industry ‹ Academy Day’ organizzato alla Casa del Cinema di Roma. “Potrebbe essere un meccanismo virtuoso d’aiuto anche per riportare il cinema nelle sale”, aggiunge De Maio. Un obiettivo che, a quanto pare, sarebbe stato messo sul tavolo già dall’amministrazione di Carlo Fuortes e che potrebbe prendere vita nelle prossime stagioni televisive: “Sarebbe possibile averlo, credo, nel 2024”.

Una serata dedicata ai film sulle tre reti Rai

Un’occasione unica dunque per rilanciare il cinema italiano, che avrebbe in questo modo una rete interamente dedicata. Sarebbe fuori discussione invece l’idea richiudere Rai Movie, attualmente al canale 24 del digitale terrestre, come era accaduto a Rai Premium, trasmette film e serie tv in generale. Oltre al nuovo canale, tra le proposte di De Maio ci sarebbe anche l’idea di un appuntamento fisso per il cinema, da mettere a programma nel palinsesto già consolidato: “Il cinema oggi è sempre un contenuto, ma nella programmazione fa spesso da riempitivo”, sottolinea. “Invece c’è bisogno di abitudine, anche in televisione. Ho chiesto che ci sia un appuntamento fisso serale per il cinema, per creare l’evento, su ognuna delle tre reti”.