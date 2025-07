Il New York Times ha stilato la classifica dei migliori film del 21° secolo: non c’è nemmeno un titolo italiano

Il New York Times ha stilato una classifica dei cento migliori film del ventunesimo secolo, ascoltando registi, attori e appassionati di cinema che hanno indicato una decina di film che ritengono iconici dal 1° gennaio 2000 ad oggi. Tra i titoli citati, però, non c’è nemmeno un italiano.

Negli ultimi anni, tra sale cinematografiche e streaming, il modo di fruire del cinema è cambiato in maniera significativa e i registi hanno provato, assecondando la loro sensibilità, ad abbracciare anche nuovi stimoli. Tanti sono i titoli che in questi 25 anni sono arrivati al pubblico e alcuni sono diventati pilastri della cinematografia internazionale, rendendo i registi che li hanno girati delle star tanto quanto i protagonisti che hanno dato voce e corpo ai personaggi sullo schermo. Provando a fare un viaggio a ritroso nei cambiamenti, anche artistici, affrontati in più di vent'anni, il New York Times ha di recente stilato una classifica dei cento film migliori del 21esimo secolo. È stato chiesto a più di 500 registi, star e appassionati di cinema di votare i dieci film migliori arrivati in sala a partire dal 1° gennaio 2000. Tra coloro che hanno espresso il loro voto ci sono anche registi del calibro di Pedro Almodovar, Sofia Coppola, Guillermo del Toro, ma anche attori più che noti dello star system hollywoodiano.

Tra i cento film in classifica nemmeno un titolo italiano

È interessante vedere, però, come tra i cento film individuati dalla nota testata, non figuri nemmeno un titolo italiano. Unico regista di nazionalità italiana che si trova in classifica è Luca Guadagnino e Chiamami col tuo nome che ha conquistato anche un posto abbastanza alto, attestandosi alla 37esima posizione. Non c'è nemmeno Paolo Sorrentino e la sua La grande bellezza che, di fatto, vinse anche l'Oscar come miglior film straniero nel 2013, un film conquistò gli americani, ma che a quanto pare non sembra rientrare nella classifica dei migliori film di questo primo quarto di secolo. Tra i registi maggiormente citati, invece, si trovano Christopher Nolan, Alfonso Cuàron e i fratelli Coen. Non mancano Paul Thomas Anderson, Tarantino, qualcosina di Martin Scorsese, insomma, la classifica è piuttosto varia, spazia anche tra i film asiatici ed europei, vi si trovano infatti anche alcuni titoli francesi o co-produzioni, ma fa un certo effetto scoprire che la cinematografia italiana non è minimamente citata, a differenza della letteratura, dove L'Amica Geniale è stato insignito del titolo di miglior libro del 21° secolo e, comunque, vi si trovano anche altri titoli di autori italiani.

La classifica dei 100 film migliori del XXI secolo

100. Superbad, Greg Mottola 2007

99. Ricordi di un omicidio, Bong Joon Ho 2005

98. Uomo Grizzly, Werner Herzog 2005

97. Gravity, Alfonso Cuaron 2013

96. Black Panther, Ryan Coogler 2018

95. La persona peggiore del mondo, Joachim Trier 2021

94. Minority Report, Steven Spielberg 2002

93. Michael Clayton, Tony Gilroy 2007

92. Il Gladiatore, Ridley Scott 2000

91. Acquario, Andrea Arnold 2010

90. Francesc Ha, Noah Baumach 2013

89. Interstellar, Christopher Nolan 2014

88. I Gleaners e io, Agnès Varda 2001

87. Il signore degli anelli: La compagnia dell’anello, Peter Jackson 2001

86. Past Lives, Celine Song 2023

85. Anchorman: La leggenda di Ron Burgundy, Adam McKay 2004

84. Melancholia, Lars Von Trier 2011

83. A proposito di Llewyn Davis, Ethan e Joel Coen 2013

82. L’atto di uccidere, Joshua Oppenheimer e anonimo 2013

81. Il Cigno Nero, Darren Aronofsky 2010

80. Volver, Pedro Almodovar 2006

79. The tree of life, Terrence Malick 2011

78. Aftersun, Charlotte Wells 2022

77. Everything, Everywhere all at once, Daniel Kwan e Daniel Scheinert 2022

76. Fratello, dove sei?, Ethan e Joel Coen 2000

75. Love, Michael Haneke 2012

74. Un sogno chiamato Florida, Sean Baker 2017

73. Ratatouille, Brad Bird 2007

72. Carol, Todd Haynes 2015

71. Ocean’s Eleven, Steven Soderbergh 2001

70. Lasciami Entrare, Tomas Alfredson 2008

69. Under The skin, Jonathan Glazer 2014

68. The Hurt Locker, Kathryn Bigelow 2009

67. Tàr, Todd Field 2022

66. Il caso Spotlight, Tom McCarthy 2015

65. Oppenheimer, Christopher Nolan 2023

64. Gone Girl, David Fincher 2014

63. Little Miss Sunshine, Jonathan Dayton e Valerie Faros, 2006

62. Memento, Christopher Nolan 2001

61. Kill Bill: Vol1, Quentin Tarantino 2003

60. Whiplash, Damien Chazelle 2014

59. Toni Erdmann, Maren Ade 2016

58. Diamanti Grezzi, Benny e Josh Safdie 2019

57. Best in Show, Christopher Guest 2000

56. Ubriaco d’amore, Paul Thomas Anderson 2002

55. Inception, Christopher Nolan 2010

54. Il labirinto del Fauno, Guillermo del Toro 2006

53. Borat, Larry Charles 2006

52. La Favorita, Yorgos Lanthimos 2018

51. 12 anni schiavo, Steve McQueen 2013

50. Up, Pete Docter 2009

49. Before Sunset, Richard Linklater 2004

48. Le vite degli altri, Florian Henckel Von Donnersmarck 2007

47. Quasi Famosi, Cameron Crowe 2000

46. Roma, Alfonso Cuaron 2018

45. Moneyball, Bennett Miller 2011

44. C’era un volta…a Hollywood, Quentin Tarantino 2019

43. Old Boy, Park Chan-work 2005

42. Il Maestro, Paul Thomas Anderson 2012

41. Ameliè, Jean Pierre Jeunet 2001

40. Yiyi, Edeard Yang 2000

39. Ladybird, Greta Gerwig 2017

38. Ritratto della giovane in fiamme, Cèline Sciamma 2019

37. Chiamami col tuo nome, Luca Guadagnino 2017

36. A serious man, Ethan e Joel Coen 2009

35. Il profeta, Jacques Audiard 2010

34. Wall-e, Andrew Stanton 2008

33. Una separazione, Asghar Farhadi 2011

32. Damigelle D’onore, Paul Feig 2011

31. The Departed, Martin Scorsese 2006

30. Lost in Translation, Sofia Coppola 2003

29. Arrival, Denis Villeneuve 2016

28. Il cavaliere Oscuro, Christopher Nolan 2008

27. Il ladro di orchidee, Spike Jonze 2002

26. Anatomia di una caduta, Justine Triet 2023

25. Il filo nascosto, Paul Thomas Anderson 2017

24. Her, Spike Jonze 2013

23. Boyhood, Richard Linklater 2014

22. Grand Budapest Hotel, Wes Anderson 2014

21. I Tenenbaum, Wes Anderson 2001

20. The Wolf of Wall Street, Martin Scorsese 2013

19. Zodiac, David Fincher 2007

18. Anche tua madre, Alfonso Cuaron 2002

17. I segreti di Brokeback Mountain 2005

16. La tigre e il dragone, Ang Lee 2000

15. City of God, Fernando Meirelles 2003

14. Bastardi senza gloria, Quentin Tarantino 2009

13. Figli degli uomini, Alfonso Cuaron 2006

12. La zona di interesse, Jonathan Glazer 2023

11. Mad Max: Fury Road, George Miller 2015

10. The social network, David Fincher 2010

9. La città incantata, Hayao Miyazaki 2002

8. Get Out, Jordan Peele 2017

7. Se mi lasci ti cancello, Michel Gondry 2004

6. Non è un paese per vecchi, Ethan e Joel Coen 2007

5. Moonlight, Barry Jenkins 2016

4. In the mood of love, Wong Kar Wai 2001

3. Il petroliere, Paul Thomas Anderson 2007

2. Mullholland Drive, David Lynch 2001

1.Parasite, Bong Joon Ho 2019