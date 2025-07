Happy Gilmore 2 su Netflix, Adam Sandler è di nuovo “un tipo imprevedibile” a trent’anni dal primo film

Da venerdì 25 luglio è disponibile su Netflix il film Happy Gilmore 2. Il sequel del film conosciuto in Italia come Un tipo imprevedibile. Protagonista, a distanza di trent’anni, è di nuovo Adam Sandler.

Da oggi, venerdì 25 luglio, è disponibile su Netflix il film Happy Gilmore 2, il sequel di un film che rese famoso Adam Sandler e che in Italia è conosciuto con il nome di Un tipo imprevedibile. Il titolo originale prende spunto dal nome del protagonista. A distanza di circa trent'anni dal primo film, uscito nel 1996, l'attore torna a vestire i panni del golfista che aveva conquistato il pubblico americano, per una commedia in cui non mancano le guest star. Nel film l'attore ha poi scelto di affidare un ruolo anche a sua figlia Sunny, che interpreterà la giovane Vienna.

La trama di Happy Gilmore 2

Diversamente dal primo Happy Gilmore, dietro la macchina da presa stavolta troviamo il regista Kyle Nweacheck. Il film racconta cosa è successo ben 29 anni dopo le vicende raccontate nel primo capitolo, in cui il protagonista ha vinto il Tour Championship. Ora Happy Gilmore è sposato e ha ben cinque figli, Vienna, Bobby, Gordie, Wayne e Terry. Da qualche tempo, il campione aveva deciso di riporre la mazza da golf e non gareggiare più, ma un nuovo torneo lo porterà ad intraprendere una sfida con se stesso, ma soprattutto per un obiettivo anche piuttosto insolito: pagare la scuola di danza alla quale vorrebbe andare sua figlia Vienna, che ha il sogno di diventare una ballerina. D'altra parte, nel primo film, il motivo per cui aveva deciso di giocare golf era per pagare le rette arretrate della casa di riposo di sua nonna.

Il cast del film: dalla figlia di Sandler a Bad Bunny

Nel cast, rispetto al primo film, non mancano le new entry, tra cui figurano anche alcuni giocatori di golf professionisti come John Daly, Paige Spiranac, Rory McIlroy, Scottie Scheffler, e anche altri. Di seguito, il cast del film:

