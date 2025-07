Ascolti tv mercoledì 30 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island 2025 e Sister Act 2

Gli ascolti tv di mercoledì 30 luglio. Su Canale 5 è andata in onda la penultima puntata di Temptation Island 2025, il reality condotto da Filippo Bisciglia. Rai 1, invece, ha trasmesso il film Sister Act 2. Tutti i dati Auditel.

La prima serata di ieri, mercoledì 30 luglio, ha offerto agli spettatori serie tv, film e programmi di intrattenimento. Rai1 ha trasmesso il film Sister Act 2, mentre Canale5 ha lasciato spazio alla penultima puntata di Temptation Island 2025, programma condotto da Filippo Bisciglia. Chi ha vinto agli ascolti tv, tutti i dati Auditel di ieri sera.

La sfida agli ascolti tv tra Temptation Island e Sister Act 2

Nella serata di ieri, mercoledì 30 luglio, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island 2025. Il viaggio delle coppie, condotto da Filippo Bisciglia, è entrato sempre di più nel vivo e ormai manca poco al termine di questa edizione. L'ultima puntata, infatti, verrà trasmessa giovedì 31 luglio a partire dalle 21.30. Il penultimo appuntamento del programma è stato visto da X spettatori con uno share del %. Su Rai1 spazio invece al film Sister Act 2 – Più svitata che mai, che è stato visto da X spettatori pari al % di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 la replica di Rocco Schiavone 3, fiction con protagonista Marco Giallini, con la messa in onda del quarto episodio ha intrattenuto X spettatori pari al % di share. Su Italia1 Chicago Med ha conquistato X spettatori con il %. Su Rai3 Il Caso ha segnato X spettatori (%). Su Rete4 Zona Bianca, con l'intervista di Giuseppe Brindisi a Antonio Tajani, Vicepremier e Ministro degli Esteri, ha totalizzato X spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele ha raggiunto X spettatori e il %. Su Tv8 il film Ultimatum alla terra ha ottenuto X spettatori (%). Sul Nove Ex, amici come prima, diretto da Carlo Vanzina, con Enrico Brignano, Tosca D'Aquino, Anna Foglietta, Alessandro Gassmann, Teresa Mannino e Ricky Memphis, raduna X spettatori con il %.