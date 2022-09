George Clooney rimette insieme la banda, di nuovo: arriva Ocean’s 14 L’attore – insieme a Matt Damon e Brad Pitt – produrrà un nuovo capitolo della popolare saga di “heist movie” e che non terrà in considerazione la versione al femminile del 2018.

Ocean's Eleven è stato un film che ha segnato un'epoca, rinverdendo il mito di Colpo Grosso, film del 1960 con Frank Sinatra. Per tutta una generazione, però, il film con George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt, Don Cheadle e Elliott Gould (tutti in foto, ma c'erano anche Andy Garcia, Julia Roberts, Casey Affleck e il compianto Bernie Mac) resta un monolite per quanto riguarda gli heist movie. Quella generazione sarà felice di sapere che George Clooney ha rimesso insieme la banda, di nuovo.

George Clooney e Matt Damon in una scena di Ocean’s Eleven.

Non solo George Clooney, ma anche Brad Pitt e Matt Damon. Sono loro i produttori esecutivi di una nuova produzione che avrebbe il titolo provvisorio di Ocean's Fourteen, a 15 anni di distanza dall'ultimo film insieme (Ocean's Thirteen). L'idea è quella di richiamare tutti, ma proprio tutti gli iconici volti della pellicola diretta da Steven Soderbergh, che non dovrebbe far parte del progetto. A dirigere la pellicola, infatti, dovrebbe essere proprio Matt Damon.

Per il resto, tutti dentro. Persino Elliot Gould, che il 29 agosto ha compiuto 84 anni, farebbe parte del progetto con un piccolissimo cameo, tanto quanto quello realizzato in Ocean's 8 con Sandra Bullock nel ruolo di Debbie Ocean, sorella di Danny, il personaggio interpretato da George Clooney. Già, ma a tal proposito: in Ocean's 8, il motore di tutto è la scoperta di Debbie della morte del fratello. Cosa succederà in Ocean's Fourteen?

Sandra Bullock, Sarah Paulson, Rihanna, Cate Blanchett e Awkwafina in una scena di Ocean’s 8.

L'idea è di discostarsi completamente da quella linea narrativa, quasi disconoscerla. Fare, insomma, come se quel film non fosse mai esistito. Non sarà difficile, considerato che il gradimento medio del pubblico non è stato poi così alto. Su Rotten Tomatoes, il film ha ricevuto il 45% dell'Audience Score e solo il 69% delle recensioni professionali positive. Sta ritornando la banda effettiva a rimettere le cose a posto.