Evan Rachel Wood, l’ex compagna di Marylin Manson, sarà Madonna nel biopic Weird Evan Rachel Wood, l’attrice ex compagna di Marilyn Manson, interpreterà Madonna nel film biografico sul cantautore Al Yankovich intitolato “Weird” come il secondo album dell’artista.

A cura di Ilaria Costabile

L'attrice Evan Rachel Wood interpreterà il ruolo di Madonna nel film "Weird", incentrato sulla vita e la carriera del cantautore e comico Al Yankovich, che si sta girando proprio in queste settimane. Conosciuta ai più per aver interpretato il ruolo di Dolores Abernathy nella serie Westworld – Dove tutto è concesso, è stata scelta per interpretare la star del pop agli esordi della sua carriera, quando si prospettava che sarebbe diventata un'artista di successo.

Il ruolo in Weird

Il film sarà interpretato da Daniel Radcliffe, che avrà quindi il ruolo da protagonista per il quale si è sottoposto ad una vera e propria trasformazione. Al suo fianco, poi, rispettivamente nel ruolo della madre e del padre del noto cantautore ci saranno Julianne Nicholson e Toby Huss, inoltre ci sarà anche Rainn Wilson tra i volti più noti della serie "The Office" che interpreterà un personaggio chiave nella carriera di Al Yankovich, ovvero il presentatore radiofonico Dr.Demento. Il ruolo di Madonna, quindi, si aggiungerà ad una serie di personaggi e icone della musica Anni Ottanta che, infatti, presenzieranno nel film dal momento che la sua musica ha segnato anche la carriera di altri protagonisti di quel tempo.

Evan Rachel Wood e le accuse a Maryln Manson

Il nome di Evan Rachel Wood, però, si riconduce anche ad un altro cantante particolarmente famoso. L'attrice, infatti, è stata la compagna di Marilyn Manson, che ha di recente denunciato tramite social per i comportamenti adottati nei suoi confronti, sfociati in abusi e violenze. Wood, infatti, aveva raccontato "Mi ha adescata quando ero un’adolescente e ha mostruosamente abusato di me per anni. Mi ha fatto il lavaggio del cervello, mi ha manipolata per sottomettermi a lui". Il musicista, però, che aveva già altre accuse a suo carico, l'ha denunciata per diffamazione, dichiarando che queste dichiarazioni sono il frutto di un piano orchestrato dall'attrice e dall'artista Illma Gore, che hanno scaricato sul suo conto accuse di violenze e abusi sessuali, arrivando anche a falsificare dei documenti dell'FBI. Le due, inoltre, sono anche protagoniste di un documentario prodotto per HBO che si chiama Phoenix Rising, in prossima uscita, in cui raccontano le loro esperienze con Manson, ripercorrendo ogni tappa della loro vita insieme, fino alla consapevolezza degli abusi e alla decisione di denunciarlo.