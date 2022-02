È morto Ronald Russell, controfigura di Bud Spencer e suo grande amico La controfigura di Bud Spencer Ronald Russell è morto all’età di 78 anni. A dare il triste annuncio la pagina Facebook creata in memoria del celebre attore: “RIP grande amico”.

A cura di Gaia Martino

È morto Ronald Russell, grande amico e controfigura di Bud Spencer. L'attore e stuntman è deceduto il 6 febbraio 2022 all'età di 78 anni. La pagina Facebook in ricordo di Bud Spencer, morto nel giugno 2016 a 86 anni, ne dà il triste annuncio: "RIP Ronald Russel, grande amico, grande uomo e grande controfigura di Bud" scrive a corredo della foto dei due colleghi. Ronald Russell ha ricoperto il ruolo di controfigura in diverse serie tv come Detective Extralarge, Noi siamo angeli e film come Botte di Natale. Insieme si sono divertiti tanto, come raccontato dallo stuntman in un'intervista per Spencerhill.de.

Il sodalizio tra Ronald Russell e Bud Spencer

Ronald Russell, morto il 6 febbraio 2022 all'età di 78 anni, era un attore e stuntman, spesso ha ricoperto la controfigura di Bud Spencer. Per lui, faceva acrobazie con cavalli, carri, e molte scene di combattimento. Raccontò in un'intervista il momento in cui fu scelto dalla società di produzione per cui lavorava l'attore diventato poi suo amico:

Quando la società di produzione Mr. Spencer è arrivata a Miami, incontrarono un coordinatore degli stuntman locale (Mike Kirton) perché cercavano uno stuntman per Bud. E io ero conosciuto in città come uomo di karate e stuntman. Avevo lavorato allo show di successo Miami Vice per cinque annii, come guardia del corpo personale della star dello spettacolo (Don Johnson) e grazie alla mia taglia ero adatto per Bud.

I due insieme si sono divertiti tanto nonostante il duro lavoro e diventarono grandi amici: "È stato fantastico lavorare con Bud, ogni giorno ci siamo divertiti moltissimo. Ma è stato un duro lavoro nel caldo della Florida in estate" aggiunse. Ronald Russell si è spento all'età di 78 anni ma le cause della morte non sono state rese note. Nato in California nel 1944, ha lavorato anche come attore nei film Solo la forza, Ritorno a Peyton Place, e nella serie tv The Outsider (1968).