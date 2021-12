Dwayne Johnson si arrabbia con Vin Diesel: “Usa i figli e Paul Walker per farmi tornare in Fast10” Volano stracci tra Vin Diesel e Dwayne Johnson. The Rock non ha gradito il post pubblico in cui usa i suoi figli e Paul Walker per fargli filmare l’ultimo Fast10: “Ti avevo già detto di no, mi stai manipolando”.

Se siete tra quelli che non aspettano altro che rivedere Dwayne Johnson e Vin Diesel di nuovo insieme per un ultimo definitivo capitolo di "Fast & Furious", sappiate che rimarrete definitivamente delusi. Proprio "The Rock" ha pubblicamente rifiutato la richiesta a mezzo social di Vin Diesel, il quale evidentemente sapeva già delle poche possibilità di riuscita e ha tentato il tutto per tutto cercando di stanare pubblicamente "The Rock". Il quale, però, non le ha mandate a dire: "Sono stato fermo ma cordiale con le mie parole e ho detto che avrei sempre sostenuto il cast e fatto il tifo per il successo del franchise, ma che non c'era alcuna possibilità che tornassi", ha dichiarato alla CNN.

Il messaggio di Vin Diesel

Vin Diesel, a novembre, ha pubblicato un messaggio su Instagram, dove implora The Rock di riprendere il ruolo di Hobbs per il decimo e conclusivo capitolo della serie:

Il mondo attende il finale di ‘Fast 10'. Come sai, i miei figli si riferiscono a te come zio Dwayne in casa mia. Non c'è vacanza che passi che loro non ti facciano gli auguri… ma è arrivato il momento. La dinastia attende. Ti ho detto anni fa che avrei mantenuto la mia promessa a Pablo. Ho giurato che avremmo raggiunto e manifestato il miglior risultato nel finale che sarà Fast10.

La replica di Dwayne Johnson

Dwayne Johnson non ha gradito per nulla l'uscita pubblica di Vin Diesel, al punto che alla CNN lo ha apertamente criticato, considerato che avevano già raggiunto un definitivo accordo – sul "no", quindi – rispetto all'argomento:

Gli avevo detto chiaramente che non sarei tornato nel franchise. Sono stato fermo ma cordiale con le mie parole e ho detto che avrei sempre sostenuto il cast e fatto il tifo per il successo del franchise, ma che non c'era alcuna possibilità che sarei tornato. Il post che ha pubblicato Vin non mi è piaciuto, è stato un esempio della sua manipolazione. Ha usato i suoi figli nel post e ha usato la morte di Paul Walker. Vanno lasciati fuori. Ne avevamo già parlato mesi fa e siamo già arrivati a un'intesa chiara su questo. Il mio obiettivo è stato di concludere questo viaggio fantastico con gratitudine e in pace. È un peccato che questo dialogo pubblico abbia confuso le acque.

Dwayne Johnson è entrato nel cast di "Fast & Furious" con il film del 2011, "Fast Five". L'ultimo episodio di Dwayne Johnson è stato "The Fate of the Furious" nel 2017 e poi è stato con Jason Statham protagonista dello spin-off, "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw".