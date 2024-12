Christian De Sica e Lillo: “Cortina Express non è il solito cinepanettone, ma un film per tutta la famiglia” A Fanpage.it i protagonisti di Cortina Express, commedia natalizia che rivisita il cinepanettone in chiave moderna. De Sica e Lillo: “Lo possono vedere tutti, dalle nonne ai bambini”. Bruni: “I film che faceva Christian descrivono l’Italia della medio-alta borghesia, oggi quell’epoca non c’è più e c’è una generazione di persone che vogliono ostentare una vita al di sopra delle proprie possibilità”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Cortina Express è il nuovo film di Natale con Christian De Sica e Lillo, nuova coppia comica per il cinema di fine anno. Vi chiederete com'è e noi lo abbiamo chiesto a loro, i protagonisti della pellicola di Eros Puglielli, in sala dal 23 dicembre, che a Fanpage.it assicurano: "È un film divertente, di relax natalizio, per tutta la famiglia". Cortina Express è un cinepanettone "scomposto", una rivisitazione della classica commedia natalizia ma senza gli eccessi trash e con una spinta leggermente più attenta alla trama, all'intrigo e all'equivoco.

Il film raccontato dai protagonisti

Christian De Sica e Lillo Petrolo – rispettivamente Lucio De Roberti e Dino Doni – raccontano a Fanpage.it: "Non è un cinepanettone classico, ma è il film di Natale. Esce il 23 perché lo possono vedere tutti, dalle nonne ai bambini. È un film un po' diverso, ha la voglia di omaggiare i classici e ha una regia moderna, quella di Eros Puglielli". Francesco Bruni, nel ruolo di Andrea, il nipote ricco del personaggio di De Sica, ci dice: "Christian e Lillo sono due modi diversi. Christian è metodico, fa le battute sempre uguali a ogni ciak, con Lillo ci divertiamo a improvvisare".

"Oggi si vuole apparire, ostentare una vita al di sopra delle proprie possibilità"

Cortina Express è un film che gioca anche a decostruire il mito del lusso, punto focale dei classici cinepanettoni. "Perché è una storia di poveracci", spiega Lillo, "con la differenza che io sono un poveraccio che sa di essere povero, che per un attimo pensa di essere diventato ricco, Christian è un povero da sempre che vive da ricco, approfittando del nipote che mantiene lo zio". E Francesco Bruni: "I film che faceva Christian descrivono l'Italia della medio-alta borghesia. Erano molto veritieri. L'epoca è cambiata. Oggi l'importante è apparire, ostentare una vita al di sopra delle proprie possibilità".

I consigli di De Sica, Lillo e Bruni per le feste di Natale

Se Cortina Express si guarda al cinema, a casa non si sa mai cosa guardare tanto l'offerta è ricca. Abbiamo chiesto, quindi, ai tre attori un film di Natale da guardare a casa. Christian De Sica consiglia Vacanze di Natale '83; Francesco Bruni consiglia Mamma ho perso l'aereo mentre Lillo consiglia Hollywood Party. Abbiamo anche chiesto loro quali sono le migliori coppie della storia della commedia, ma per scoprire le loro risposte vi consigliamo di arrivare in fondo all'intervista.