Cattivissimo me 4, chi sono i doppiatori italiani del film d'animazione insieme a Max Giusti Cattivissimo me 4 arriva al cinema mercoledì 21 agosto. Dopo sette anni, tornano sul grande schermo le avventure di Gru, Lucy, i figli Gru Junior, Margo, Edith e Agnes. A dare voce ai protagonisti del film: Stefano Accorsi, Max Giusti e Carolina Benvenga.

Cattivissimo me 4 arriva al cinema mercoledì 21 agosto. Il quarto capitolo della saga della Universal Pictures torna nelle sale dopo sette anni d'assenza. Sul grande schermo ritroveremo Gru (doppiato da Max Giusti), Lucy Wilde (a cui Carolina Benvenga presta la voce) e Maxime Le Mal, il super cattivo doppiato da Stefano Accorsi. La trama del film ruota intorno alla vendetta di Le Mal nei confronti di Gru e della sua famiglia, gli eroi che più volte hanno salvato il mondo.

Max Giusti, Carolina Benvenga e Stefano Accorsi sono Gru, Lucy e Maxime Le Mal

Stefano Accorsi, intervistato da Repubblica, parla del suo ruolo come doppiatore di Maxime Le Mal in Cattivissimo me 4: "Speravo da tempo di doppiare un cartone, è una prova che ti permette di giocare con toni, espressioni, stati d'animo estremizzati, un lavoro molto divertente, liberatorio". Carolina Benvenga, voce di Lucy Wilde, rivela a Movieplayer.com se nella vita abbia mai applicato il motto: "stai calmo e sii cattivo": "Direi di sì. Ma non nel senso di fare cose cattive. Se parliamo di essere tosti, decisi, con anche un pizzico di sano egoismo allora sì. L'ho fatto un sacco di volte". Max Giusti, invece, preferisce "la cazzimma" alla cattiveria: "Dovremmo chiedere a Universal di cambiare il titolo in Cazzimissimo Me. Sarebbe fortissimo! Magari ci potrebbe essere qualche incomprensione, però non sarebbe male".

Cosa sapere sul film d'animazione

Nel nuovo capitolo della saga Cattivissimo Me, la vita di Gru è cambiata, scegliendo di farsi una famiglia e puntando a essere un buon padre. Nel quarto film arriva anche Gru Junior (fratello di Margo, Edith e Agnes), figlio nato dall'amore tra il protagonista e la sua consorte Lucy Wilde (conosciuta tramite la Lega Anticattivi). A minacciare la sua serenità sarà il malvagio Maxime Le Mal, suo rivale fin dai tempi del liceo, insieme alla sua fidanzata Valentina. I due minacciano la famiglia, costringendo Gru ad affrontare una nuova sfida. A dargli una mano ci saranno come sempre i fedeli Minions.