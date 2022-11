Black Panther: Wakanda Forever supera i 400 milioni di dollari nel mondo Il film in Italia ha incassato già 5 milioni di euro in una settimana.

Un film di supereroi con una fortissima impronta femminile che supera i 400 milioni di dollari globalmente e prima di chiudere il suo secondo fine settimana. "Black Panther: Wakanda Forever" è un piccolo grande record in un periodo storico particolarmente complesso per il cinema tradizionale. Anche in Italia, dove i numeri sono drammaticamente più bassi, il film fa la voce grossa: 5 milioni di euro al 17 novembre.

Gli incassi negli Stati Uniti e in Nord America

Il titolo di Marvel Studios e Disney ha incassato più di 213 milioni di dollari negli Stati Uniti e circa 187 milioni in tutto il mondo, per un totale complessivo di 400 milioni di dollari. In Canada, il sequel ha raggiunto quota 181 milioni di dollari, una cifra enorme che si attesta poco sotto al record nazionale, ottenuto da "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", che ha realizzato 187.4 milioni di dollari. Un incasso magnifico.

Il record è destinato ad aumentare

Black Panther: Wakanda Forever è destinato ad aumentare il suo record d'incassi, perché il film resterà centrale nei giorni della Festa del Ringraziamento, tradizionalmente un momento propizio per il cinema. Negli Stati Uniti, in questo weekend, è previsto un incasso di 70 milioni di dollari e globalmente una proiezione che porterebbe il titolo a 550 milioni di dollari entro la fine della giornata di domenica 20 novembre. Questo porterebbe il titolo a essere uno dei maggiori incassi dell'anno. Sarà un fine settimana abbastanza trafficato per le sale cinematografiche con l'uscita di "She Said", che racconta la storia di Harvey Weinstein e della denuncia del New York Times che ha dato il via al "MeToo" e la commedia nera "The Menu" con Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Paul Adelstein e Hong Chau, che in Italia ha esordito ieri con circa 8000 presenze e 55 mila euro di incassi.