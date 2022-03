Avatar 2 sta per arrivare, dopo una lunga attesa il film sarà in sala nel 2022 Avatar 2 finalmente sta per arrivare, il film di James Cameron dopo anni di attesa dall’uscita del primo capitolo della saga approderà in sala entro la fine di quest’anno. Lo conferma il presidente della 20th Century Fox, il quale aggiunge: “Non siete pronti per quello che vedrete”.

A cura di Ilaria Costabile

L'attesa per coloro che stavano aspettando il secondo capitolo di Avatar sembra ormai finita. In una lunga intervista rilasciata al The Hollywood Reporter il presidente della 20th Century Fox, Steve Asbell, ha rivelato i dettagli delle prossime uscite in sala che ci saranno nel corso dell'anno, tra le quali ci sarà anche il film di James Cameron. Il film sarebbe dovuto arrivare alla fine del 2021, stando ai primi annunci, per poi slittare all'anno successivo, ma a quanto pare stavolta c'è la certezza.

Il ritorno di Avatar al cinema

"Avatar uscirà nel 2022, sono serio. Rimarrete tutti senza parole. Non siete pronti per quello che ha fatto Jim” queste le parole con cui Steve Asbell ha parlato del lavoro messo in atto da James Cameron, per poi confermare alla testata l'arrivo del film in sala, in America previsto per il prossimo dicembre, mentre in Italia è ancora presto per stabilire se arriverà in concomitanza con gli Stati Uniti. Il presidente della 20th Century Fox, quindi, ha poi fornito qualche altro dettaglio in merito al film che promette di stupire i nostalgici e coloro che attendevano da tempo il momento di un sequel:

Disney è la macchina di marketing migliore del mondo, non esiste di meglio. Faranno un grande lavoro e riporteranno l’attenzione e l’interesse sul film. Quello che state per vedere non è un sequel. Avatar è una saga famigliare. La storia sarà emozionante, ma vi ritroverete piacevolmente stupiti a incontrare di nuovo i suoi personaggi e vedere la loro evoluzione. Avatar non è un kolossal, ma un attimo di profonda cultura per il grande pubblico. Non penso che avremo difficoltà a riportarvi nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Il primo Avatar

Il primo film della saga arrivò nei cinema nel 2009 e fu subito campione di incassi, superando anche titoli come Titanic e raggiungendo quasi tre miliardi di dollari. Il successo di Avatar fu decretato anche agli Oscar, dove ha conquistato anche tre statuette per la miglior fotografia, miglior scenografia e migliori effetti speciali. Fu un vero e proprio evento, proiettato in sala sia in 2D che in versione tridimensionale e in IMAX. A distanza di più di dieci anni dall'uscita nelle sale, quindi, torna il film di James Cameron ambientato sul satellite Pandora, distante dalla Terra circa 4,4 anni luce e parte del sistema stellare triplo Alfa Centauri.