Arrestato l’attore Devin Ratray, fratello di Macaulay Culkin in “Mamma ho perso l’areo” L’attore Devin Ratray, fratello di Macaulay Culkin in “Mamma ho perso l’aereo”, è stato arrestato per violenza domestica ai danni della sua ex compagna che lo scorso 10 dicembre lo ha denunciato.

L'attore americano Devin Ratray, conosciuto per aver interpretato da bambino il ruolo di Buzz McCullister nel celebre film "Mamma ho perso l'aereo" è stato arrestato per violenza domestica. Secondo quanto riporta TMZ, l'arresto sarebbe avvenuto dopo una denuncia da parte della sua compagna avvenuta lo scorso 20 dicembre, dove la donna dichiarava alla polizia di essere stata aggredita dopo una lite avvenuta in una stanza d'albergo durante un weekend fuori porta.

L'arresto per violenza domestica

L'accusa che gli è stata rivolta è quella di percosse e strangolamento, ma dopo il mandato per il suo arresto l'attore è stato rilasciato pagando una cauzione di 25mila dollari. L'avvocato dell'ex star di "Mamma ho perso l'aereo" aveva dichiarato che non c'era stata alcuna violenza da parte del suo assistito, ma che il tutto si era limitato ad una discussione molto accesa tra lui e la sua compagna.

Quest'ultima, però, secondo la polizia avrebbe effettivamente riportato i segni di uno scontro avvenuto anche sul piano fisico, con lividi e segni sul volto. Secondo la dichiarazione rilasciata dalla vittima, l'alterco sarebbe avvenuto in condizioni estreme, con l'attore completamente ubriaco che nel litigare le ha sferrato diversi pugni in pieno viso e le ha premuto più volte le mani sulla bocca e attorno al collo, impedendole così di respirare, aggiungendo anche la frase "Così muori".

Non sarebbero ancora noti i motivi del litigio, ma senza dubbio l'alcool ha avuto un'importanza preminente nello scontro, dal momento che Ratray sarebbe stato sotto l'effetto di almeno una dozzina di drink, come riportato anche da TMZ. Inoltre, sempre secondo quanto riferito dalla testata americana, l'attore si sarebbe scagliato contro la sua compagna anche perché quest'ultima aveva dato gratuitamente le sue foto autografate ai fan.