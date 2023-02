Ant-Man and the Wasp: Quantumania, quante scene post credit ci sono e qual è la loro spiegazione Come per gli altri film della Marvel, anche in Ant-Man and the Wasp: Quantumania esistono diverse sene post credit che spiegano, in parte anticipano, qualcosa sul futuro dell’universo Marvel. Vediamo quante e quali sono.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è disponibile in Italia, al cinema, dal 15 febbraio e subito non ha deluso le attese, salendo comprensibilmente primo al box office americano. Come per gli altri film della Marvel, anche in Ant-Man and the Wasp: Quantumania esistono diverse sene post credit che spiegano, in parte anticipano, qualcosa sul futuro dell'universo Marvel. Nel film, i supereroi Scott e Cassie si ritrovano, insieme a Hope van Dyne e i suoio genitori, intrappolati nel regno quantico dove dovranno affrontare un nuovo nemico, Kang il Conquistatore. Le scene post-credit del film si trovano, come sempre, disposte una a metà dei titoli di coda, l'altra alla fine.

Il ruolo dei Kang nella prima scena post credit

La prima scena è posta a metà dei titoli di coda. Avviene il Consiglio dei Kang, riunito per discutere come reagire e come sia stato ucciso il Kang esiliato. Il consiglio è guidato da Immortus e Rama-Tut. Sono felici che la variante esiliata sia stata uccisa, così come che gli eroi abbiano cominciato a intromettersi nel multiverso. A questo punto, i Kang chiamano a raccolta tutte le altre varianti per mettere in atto il piano di conquista e distruzione. Nell'ultima scena, c'è anche una variante Skrull di Kang che suggerisce un possibile collegamento con Secret Invasion.

La spiegazione della seconda scena post credit dopo i titoli di coda

La seconda scena, che si trova alla fine dei titoli di coda, è forse ancora più importante. Ci mostra Victory Timely, altra variante di Kang, su un palco intento a mostrare qualcosa al pubblico. Dovremmo essere a cavallo tra gli anni ‘3o e gli anni ‘4o. Tra il pubblico, vediamo anche Loki e Mobius. Queste scene si legano strettamente al futuro del Marvel Cinematic Universe. Tutte quelle varianti di Kang andranno ad influenzare il futuro immediato dei prodotti Marvel, a partire dall'imminente serie tv Secret Invasion, così come Loki, la serie tv Disney+ che tornerà da qui a qualche mese.