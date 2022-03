Andrew Garfield invita Zendaya a unirsi a lui sul red carpet degli Oscar 2022 tra le urla dei fan Zendaya e Andrew Garfield hanno rubato la scena sul red carpet degli Oscar 2022 quando si sono incontrati e insieme hanno deciso di scattarsi un selfie, i video ripresi dai fan urlanti.

A cura di Gaia Martino

Una dolce sorpresa per i fan della Marvel al celebre evento del Dolby Theatre di Los Angeles, gli Oscar 2022, che ha visto la premiazione di film e attori e movimentati dal pugno di WIll Smith a Chris Rock. Andrew Garfield era sul red carpet della 94esima edizione degli Academy Awards quando ha visto arrivare la sua amica e collega Zendaya. Nominato come migliore attore protagonista per Tick, Tick… Boom! lui, protagonista di Dune e Spiderman No Way Home lei: hanno letteralmente rubato la scena quando si sono ritrovati insieme a fotografarsi tra le urla dei fan. L'attore non appena ha visto la sua amica e collega con cui ha condiviso il set di Spiderman salire sul tappeto, le ha fatto cenno di unirsi a lui per scattare un selfie. Poi insieme hanno camminato lungo il red carpet, tra i fotografi e i fan, prima di salutarsi.

Andrew Garfield e Zendaya sul red carpet degli Oscar 2022

Si conoscono grazie all'ultimo film di Spiderman No Way Home diretto da Jon Watts, Andrew Garfield e Zendaya hanno fatto esplodere i presenti al red carpet degli Oscar 2022 quando si incontrati, salutati e poi avvicinati l'un l'altro per scattarsi un selfie. Un fan ha ripreso la scena quando l'attore non appena l'ha vista salire sul tappeto le ha fatto cenno di raggiungerlo. Un gesto che ha scatenato urla e applausi tra tutti gli amanti del cinema: "Oh my God" ha esclamato qualcuno.

Tom Holland assente agli Oscar 2022

Per ora resta il giallo sull'assenza di Tom Holland alla 94esima edizione degli Academy Awards. Sul red carpet e al Dolby Theatre di Los Angeles Zendaya è apparsa sola, senza il suo fidanzato Tom Holland con cui ha condiviso il set di Spiderman No Hay Home. Su Twitter in molti si stanno chiedendo perché l'attore sia stato assente alla premiazione, l'evento più importante del mondo del cinema. Per il momento tutto tace.