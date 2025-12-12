50 Cent e Jason Momoa nel film di Street Fighter: la loro trasformazione è impressionante

È stato svelato il nuovo film di Street Fighter con Jason Momoa, Roman Reigns e 50 Cent. Ci sarà un stellare e coreografie esplosive per la nuova trasposizione del videogioco che ha fatto la storia del genere picchiaduro.

Jason Momoa sarà Blanka. 50 Cent sarà Balrog. Ma c'è un ricchissimo cast di stelle, come Roman Reign nei panni di Akuma e Cody Rhodes che dopo Mortal Kombat passa all'altro franchise, nei panni di Guile. Il film di Street Fighter arriverà nel 2026 ed è stato presentato ai The Game Awards con tutto il cast e un trailer ricco di elementi.

Il cast di Street Fighter: gli attori e i personaggi

Legendary Pictures e Capcom non hanno badato a spese per assemblare un roster che sembra uscito direttamente da un torneo mondiale. Noah Centineo veste i guanti di Ken, Andrew Koji diventa Ryu, mentre Callina Liang porta sullo schermo Chun-Li. Ma sono le scelte più audaci a far discutere: Jason Momoa nei panni di Blanka, la bestia verde della giungla brasiliana, Roman Reigns nei panni del demoniaco Akuma, Curtis "50 Cent" Jackson che interpreta Balrog.

E ancora: David Dastmalchian trasforma il suo volto nel sinistro M. Bison, Cody Rhodes porta Guile sul grande schermo, Vidyut Jammwal si allunga e levita come Dhalsim. Un ensemble che mescola star di Hollywood, wrestler della WWE e artisti hip hop, creando un mix esplosivo che promette di portare nelle sale cinematografiche l'energia caotica delle sale giochi degli anni Novanta.

Cartoonesco e orgoglioso di esserlo

Il trailer non cerca alibi: Street Fighter abbraccia completamente l'estetica esagerata del videogioco originale. Nessun tentativo di realismo, nessuna concessione al gritty reboot che va tanto di moda. La produzione punta tutto sulla spettacolarità delle coreografie, consapevole che il pubblico non cerca una riflessione esistenziale ma puro intrattenimento viscerale. Un approccio che divide. Il rischio è quello di un film che funziona come highlight reel di scene d'azione sconnesse, spettacolari nella loro singolarità ma incapaci di costruire una narrazione che tenga insieme i novanta minuti di proiezione. Vedremo che succederà.