“Tra 10 anni io e Fiorello ancora a Sanremo”, lo showman risponde ad Amadeus: “A 71 anni? Arrenditi” Rosario Fiorello a VivaRai 2 risponde alle parole di Amadeus che a Vanity FAir ha confessato: “Tra 10 anni, a 71 anni, sarò al Festival di Sanremo. Con Fiorello, ovviamente”. Lo showman: “Sei pazzo? A 71 anni staremo ai giardinetti. Ancora non ti arrendi?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rosario Fiorello nella puntata di VivaRai2 questa mattina di martedì 31 gennaio 2024 ha commentato le parole di Amadeus dichiarate nell'ultima intervista rilasciata a Vanity Fair. Alla vigilia della nuova edizione del Festival di Sanremo, il conduttore e direttore artistico ha confessato che tra dieci anni si vede ancora "Al Festival, con Fiorello, ovviamente". "Ancora non ti arrendi?", il commento di Rosario Fiorello nello show delle 7 di Rai2.

L'intervista di Amadeus

Amadeus ha rivelato le sue prime impressioni sul Festival di Sanremo che sta preparando, in partenza, in prima serata su Rai1, la prossima settimana. A Vanity Fair il conduttore e direttore artistico della kermesse ha raccontato che "ogni esibizione sarà uno show. Il palcoscenico, poi, non avrà nulla da invidiare alle produzioni televisive americane". Ha ricordato i suoi periodi bui dai quali è riuscito a uscire grazie alle persone a lui care: "Tutti sembravano essersi dimenticati di me. In quei tre, quattro anni difficili potevo piangermi addosso. Invece ho provato in tutti i modi a risalire sulla giostra da cui ero sceso. Avevo 45 anni, mio figlio era appena nato, mia figlia aveva 15 anni. In quei momenti mi dicevo: oddio, ma come mi rialzo". Il conduttore Rai ha commentato la vicenda di Chiara Ferragni sostenendo che "a chi è famoso non sia permesso il minimo errore". A 61 anni "non ho nessuna intenzione di andare in pensione" ha raccontato, prima di continuare: "Io mi annoio. Se conduco per troppi anni un programma di successo, allora lo devo cambiare. Ho bisogno sempre di sfide". E se ‘andrà tutto male', ‘aprirò una pizzeria al taglio', ha dichiarato prima di citare il suo caro amico e collega, Rosario Fiorello.

Lui mi fa ridere. Dopo trentacinque anni, mi fa una videochiamata e io scoppio a ridere. Tra 10 anni mi vedo al Festival, con Fiorello, ovviamente.

La risposta di Rosario Fiorello a VivaRai2

Rosario Fiorello questa mattina a VivaRai2, sfogliando i giornali, ha proposto ai telespettatori e ai presenti l'intervista di Amadeus a Vanity Fair. Ha letto l'ultima risposta nel quale viene citato e così ha replicato al suo caro amico e collega: "A 71 anni? Ancora a fare il Festival con te? Tu sei pazzo, a 71 anni staremo ai giardinetti, a casa sulle poltrone col plaid. Ancora non ti arrendi?".

Leggi anche Angelina Mango torna single prima di Sanremo: è finita con Antonio Cirigliano